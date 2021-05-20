本报驻联合国记者 李晓宏

联合国安理会5月17日举行“新兴科技对国际和平与安全的影响”阿里亚模式会议，探讨推动新兴科技发展，促进和平合作等议题。

阿里亚模式会议是安理会成员以灵活和非正式的方式，就共同关心的问题同联合国会员国及有关方面进行交流沟通的机制。在安理会5月轮值主席中国倡议下，中国、埃及、肯尼亚、墨西哥、南非、阿联酋6国常驻联合国代表团共同举办了此次会议，包括安理会成员在内的近40个国家与会发言。这是安理会首次讨论新兴科技问题。

中国常驻联合国代表张军主持会议。张军发言表示，新兴科技正在成为全球发展的新引擎，国际合作的新领域，全球治理的新课题。各国应携手合作，扩大共识，协调行动，为共同推动新兴科技造福人类作出应有贡献。他阐述了中方五点主张：推动创新发展，全面提高各国科技发展和应用能力，缩小数字鸿沟；营造良好环境，鼓励良性竞争，防止科技垄断；加强全球治理，更好规范新兴科技开发利用；认清新兴科技的潜在风险挑战，更好维护国际和平与安全；加强统筹协调，切实发挥联合国的核心作用。

联合国副秘书长兼裁军事务高级代表中满泉，联合国秘书长技术特使办公室代理负责人、联合国经社事务部助理秘书长斯巴托尼桑诺，斯德哥尔摩国际和平研究所高级研究员布兰宁三位通报人结合各自工作及研究领域，从不同角度介绍新兴科技对国际和平与安全的影响。

中满泉表示，国际社会应加强协调合作，确保各方在受益于新兴科技的同时，有效管控风险。斯巴托尼桑诺表示，古特雷斯秘书长提出数字合作路线图，致力于弥合数字鸿沟。国际社会应帮助发展中国家加强数字能力建设，更好实现疫后复苏。布兰宁表示，国际社会应高度重视新兴科技的跨学科、跨领域发展趋势，推动联合国及区域组织协调行动。

与会各方一致认为新兴科技发展事关人类前途命运，各方应高度重视、抓住机遇、充分利用、管控风险，确保新兴科技造福各国人民。各方普遍主张要秉持开放包容精神，积极开展国际交流合作，促进新兴科技发展并实现成果互惠共享，防止科技鸿沟。各方支持奉行多边主义，充分利用联合国平台，加强对话交流，探讨新兴科技开发利用，推进新兴科技全球治理。

（本报联合国5月19日电）

《 人民日报 》（ 2021年05月20日 03 版）

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