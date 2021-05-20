本报记者 曲 颂

“中国共产党党史，就是一部中国共产党带领中国人民不断战胜各种艰难险阻、取得一个又一个新成就的历史。”老挝人民革命党（简称人革党）前中央政治局委员、政府前副总理宋沙瓦·凌沙瓦表示，在中国共产党的领导下，中国走出了符合自身国情的中国特色社会主义道路。改革开放以来，中国用很短时间发展成为世界第二大经济体。“对于一个拥有14亿人口的大国来说，这是非常了不起的成就。”

宋沙瓦从上世纪60年代就开始见证并参与老中两国的友好交往。后来他先后担任老挝外交部部长、人革党中联部部长、政府副总理等职务。宋沙瓦说：“中国能取得世界瞩目的发展成就，首先在于中国共产党的坚强领导。”中共十八大以来，以习近平同志为核心的中共中央发扬党的优良传统，以巨大的政治勇气和智慧推进全面深化改革，推动中国特色社会主义进入新时代。中国的发展不断迈上新台阶。

2005年，时任中共浙江省委书记习近平率中共代表团访问老挝。宋沙瓦当时担任老挝人革党中联部部长，负责接待工作。2015年，中共中央对外联络部接待率团访华的时任老挝人革党中央总书记、国家主席朱马里，宋沙瓦作为时任老挝副总理陪同访问。他回忆说，在欢迎宴会上，习近平总书记对时任老挝人革党中联部部长顺通说，记得2005年访问老挝时，陪同他去琅勃拉邦的老方官员中就有顺通。老挝代表团成员对此感到既惊讶又感动。

宋沙瓦说：“习近平总书记知识渊博，待人真诚亲切。习近平总书记的人格魅力、实干作风和为民情怀令我肃然起敬。”

宋沙瓦说，老挝人革党高度重视借鉴中方治国理政经验。在一次老挝人革党中央政治局会议上，他特意就中国共产党坚持反腐倡廉的主题作汇报，并介绍了“打虎拍蝇”的含义，指出这意味着不论什么人，不论职务多高，只要触犯了党纪国法，都要受到严肃追究和严厉惩处。

“老方赞同中国共产党始终坚持人民至上的执政理念，老挝人革党也坚持相同的理念。”出席中老两党理论研讨会、中国—东盟博览会，走访中国各地……宋沙瓦多次率团来中国交流访问，十分感谢中方毫无保留地同老方分享经验。

从老挝首条高速公路正式建成通车、老挝一号通信卫星在轨交付，到中老铁路隧道全线贯通，把老挝从“陆锁国”变成“陆联国”，宋沙瓦见证了老中始终心意相通、真诚合作，给两国人民带来了实实在在的福祉。他指出，老中务实合作的生动事例不胜枚举，比如，2015年，老方利用中方优惠出口买方信贷实施的南腾二号电站尾水三号闸门灌溉项目竣工，形成2800公顷灌溉区，极大改善了灌溉区人民的生活条件、提高粮食产量并降低洪涝灾害影响。在项目竣工典礼上，时任老挝副总理的宋沙瓦敲响12声铜锣，代表着一年12个月水源不断，年年都有好收成。

2015年8月，宋沙瓦代表老方同中方在北京签署《中国老挝磨憨—磨丁经济合作区建设共同总体方案》。中国老挝磨憨—磨丁经济合作区是继中哈霍尔果斯国际边境合作中心之后，中国与毗邻国家建立的第二个跨国境的经济合作区，是中老两国创新合作模式、加快开放步伐的重要举措。宋沙瓦表示，老中命运共同体建设不断迈上新台阶，为老挝经济社会发展注入巨大动力。

宋沙瓦指出，面对新冠肺炎疫情挑战，中国率先控制住疫情，恢复经济社会发展，这是因为中国共产党始终坚持以人民为中心，始终把人民生命安全和身体健康放在第一位。中国在疫情防控中充分发挥制度优势，向世界展示了中国党和政府的领导力和执行力。“通过抗疫斗争，老挝更加深刻地体会到中国共产党坚持人民至上的执政理念，更加深刻地认识到社会主义制度的优越性，更加坚定了走社会主义道路的决心和信心。”

“共建‘一带一路’倡议和人类命运共同体理念，把世界各国更加紧密地联系在一起，为促进世界和平发展、互利共赢提供了新思路、新方案。”宋沙瓦强调，老方赞赏中方致力于维护多边主义、推动全球治理体系变革，促进世界和平发展和人类文明进步，这也符合全世界人民的共同愿望。

宋沙瓦坚信，在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下，中国一定能够胜利实现各项奋斗目标。以共建人类命运共同体理念为指引，中国与国际社会共同努力，世界一定会更加美好。

《 人民日报 》（ 2021年05月20日 03 版）

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