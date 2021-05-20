中俄以元首外交为引领深化新时代全面战略协作伙伴关系，必将为捍卫国际公平正义、维护世界和平稳定、促进共同发展繁荣发挥中流砥柱作用

5月19日，国家主席习近平在北京通过视频连线，同俄罗斯总统普京共同见证两国核能合作项目——田湾核电站和徐大堡核电站开工仪式。在《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年的重要年份，习近平主席和普京总统举行年内的首次双边线上交往，对引领中俄新时代全面战略协作伙伴关系继续保持高水平发展具有重要意义。

能源合作一直是中俄两国务实合作中分量最重、成果最多、范围最广的领域，核能是其战略性优先合作方向，一系列重大项目相继建成投产。2018年6月，在习近平主席和普京总统共同见证下，双方签署核能领域一揽子合作协议，商定合作建设田湾核电站7号、8号机组和徐大堡核电站3号、4号机组。这是中俄迄今最大的核能合作项目，既展示了中俄在高端装备制造和科技创新领域的重大合作成果，也将助推双方各领域务实合作提质升级。

习近平主席在4台核电机组项目开工之际提出三点希望：坚持安全第一，树立全球核能合作典范；坚持创新驱动，深化核能科技合作内涵；坚持战略协作，推动全球能源治理体系协调发展。习近平主席从全球高度为两国核能合作指明方向，有利于中俄两国为全球能源治理贡献更多方案，为实现全球可持续发展目标发挥建设性作用。普京总统对4台核电机组项目未来表示了信心，认为这不仅将为俄中关系进一步发展注入新的活力，也将助力实现碳达峰、碳中和目标，为应对全球气候变化、实现人类可持续发展作出积极努力和贡献。

面对世纪疫情叠加百年变局，中俄相互坚定支持，密切有效协作，生动诠释了中俄新时代全面战略协作伙伴关系的深刻内涵。新冠肺炎疫情发生以来，习近平主席同普京总统5次通话，引领中俄新时代全面战略协作伙伴关系持续向前发展。2020年，中俄务实合作逆势前行，双边贸易额连续3年突破1000亿美元，两国油气、核能等领域战略性大项目不断取得新成果，共建“一带一路”与欧亚经济联盟对接持续推进。今年以来，从中俄东线天然气管道南段全面开工到两国政府签署《关于合作建设国际月球科研站的谅解备忘录》，启动国际月球科研站的合作，再到如今田湾核电站和徐大堡核电站开工，一系列务实合作成果生动表明，经历了疫情考验的中俄务实合作韧性更强，后劲更足。

2021年对中俄关系具有特殊意义。在《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年之际，习近平主席同普京总统商定，将在更高水平、更广领域、更深层次推进双边关系向前发展。中俄以元首外交为引领深化新时代全面战略协作伙伴关系，必将为捍卫国际公平正义、维护世界和平稳定、促进共同发展繁荣发挥中流砥柱作用。

《 人民日报 》（ 2021年05月20日 03 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)