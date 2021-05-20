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联合国安理会通过关于非洲疫后重建问题的主席声明

2021年05月20日01:19 | 来源：新华社
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　　新华社北京5月19日电 国务委员兼外长王毅19日以联合国安理会主席身份，主持安理会“非洲和平与安全：推进非洲疫后重建，消除冲突根源”高级别会议。安理会成员协商一致通过中国起草的主席声明。

　　主席声明强调，安理会严重关切新冠肺炎疫情对非洲经济、政治、安全、人道等领域造成破坏性影响，并加剧非洲冲突局势。国际社会要加强团结合作，发挥联合国关键作用，在全球范围内协调应对。要向非洲国家尤其是受冲突影响国家提供更多支持，加大向非洲国家援助医疗物资、检测试剂和疫苗，确保所有人公平接受治疗和疫苗。目前世贸组织相关框架下正在讨论豁免新冠疫苗知识产权，安理会认为有必要增加原材料供应，支持在相关方同意的基础上开展技术和知识产权转让。

　　主席声明指出，消除非洲冲突根源非常重要。要综合施策，共同发力，促进可持续经济增长和发展、减贫等目标，夯实和平的基础。加强教育和医疗，增进人民福祉，以便从根本上铲除冲突滋生的土壤，并阻止恐怖主义和暴力极端主义在非洲蔓延。鼓励联合国同非洲区域和次区域组织特别是非盟加强合作，凝聚国际社会合力，帮助非洲推进疫后重建，消除冲突根源。

　　主席声明表示，要通过对话、斡旋、协商等政治方式化解热点问题，推动冲突各方立即停止敌对行动，实现“消弭非洲枪声”目标。联合国要支持非洲促进政治、社会和经济发展的包容性，帮助非洲国家实现民族和解。联合国维和行动为维护非洲和平与安全作出重要贡献。要保持维和行动连续性，加强维和行动和政治特派团执行授权的能力，为冲突国家经济复苏创造有利环境。严重关切联合国维和人员受到安全威胁和袭击，要确保维和人员安全。

　　主席声明指出，社会经济发展对非洲持久和平至关重要。要推进落实非盟《2063年议程》和联合国2030年可持续发展议程，通过跨境和跨区域基础设施建设、工业化、减贫、创造就业、农业现代化等方式，促进非洲经济发展和一体化进程，为非洲持久和平作出贡献。各方应共同努力，支持冲突国家加强粮食安全。要支持非洲国家制定综合战略，应对气候变化、生态变化和自然灾害等造成的不利影响。要确保和促进妇女充分、平等和有意义地参与和平、安全与发展决策，全面有效和加速落实《北京宣言》和《行动纲领》。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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