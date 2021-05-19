新华社北京5月19日电 在联合国安理会本月轮值主席国中国倡议下，安理会19日以视频方式举行“非洲和平与安全：推进非洲疫后重建，消除冲突根源”高级别会议。会议由中国国务委员兼外长王毅主持。

王毅表示，中国倡议举行这次安理会公开辩论会，目的就是推动国际社会重视疫情对非洲和平发展带来的严峻挑战，凝聚共识与合力，与非洲国家一道，携手战胜疫情，开展疫后重建，消除冲突根源，为非洲持久和平和可持续发展注入新的动力。

王毅代表中方提出四点建议：第一，助力非洲弥合“抗疫鸿沟”；第二，助力非洲破解“和平赤字”；第三，助力非洲缩小“发展差距”；第四，助力非洲纠正“治理不公”。

王毅表示，面对世纪疫情，中非双方愿共同发起“支持非洲发展伙伴倡议”，呼吁国际社会加大对非洲的支持力度，把资源投向非方最急需的领域，帮助非洲克服困难，大步前行。中方欢迎更多国家和国际组织特别是非洲的传统合作伙伴加入这一倡议，秉持“非洲主导、平等开放”原则，加强协调合作，践行真正的多边主义，汇聚支持非洲发展的强大合力。

会议发表了中国起草的安理会主席声明。

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