新华社北京5月19日电 综合新华社驻外记者报道：国家主席习近平19日下午在北京通过视频连线，同俄罗斯总统普京共同见证中俄两国核能合作项目——田湾核电站和徐大堡核电站开工仪式。多国人士表示，中俄核能合作展现出两国应对气候变化的坚定决心和责任担当，将为实现全球可持续发展目标发挥建设性作用。

俄罗斯能源和安全中心主任安东·赫洛普科夫表示，在核能领域，俄罗斯是中国重要技术合作伙伴之一。中俄核能合作项目顺利开工，体现了双方在工业和环保领域合作的务实态度。核电在减少碳排放、缓解气候变暖方面具有重要作用，中俄两国在核能领域积极开展合作，并向全球推广清洁能源，展现出负责任大国形象。

国际能源署署长法提赫·比罗尔表示，中国是发展可再生能源的重要推动者，在核电等清洁能源技术方面取得了巨大成就，对其他国家有良好示范作用。中国在清洁能源技术方面有很多经验，在节能减排、清洁能源创新和投资方面将发挥重要作用。中国与其他国家加强合作、共同推动研发非常重要。

联合国贸易和发展会议资深经济学家梁国勇认为，大力发展核电是改善中国能源结构、减少碳排放、实现碳达峰及碳中和目标的重要途径。这方面，国际合作能发挥积极作用。

乌兹别克斯坦塔什干国立东方学院副教授安里·沙拉波夫表示，中俄两个大国在核能领域合作，将增强国际社会共同应对气候问题的信心。中俄核能合作项目顺利开工，表明中国政府正不断采取措施使用更多清洁能源，也体现出中国始终是全球应对气候变化事业的积极参与者。

英国牛津大学技术与管理发展研究中心主任傅晓岚表示，核能是传统化石能源的重要替代能源，对于促进中俄两国绿色发展、助力中国实现碳中和目标具有积极意义。同时，核能相对于光伏、水力发电来说，受地理条件限制较小，适用性比较广泛，希望两国合作能够有更多创新，惠及其他适合使用核能技术的国家，为世界经济绿色转型作出新贡献。

英国萨里大学商学院教授熊榆表示，中俄核能合作体现出两国相互信任、相互依托。中俄都是核大国，本身都具备技术优势，两国通力合作，可以发挥更大优势，解决更多困难，让核能使用更加安全、便利。

芬兰阿尔托大学商学院教授卡尔·费认为，中俄合作潜力巨大。两国核能合作项目顺利开工，表明中国正在采取切实举措推动实现碳达峰、碳中和目标，也凸显中国对改善自身和世界环境的重视程度。中国正付出巨大努力创造性地探索和扩大清洁能源使用。（执笔记者：王墨盈、徐超；参与记者：邓茜、凌馨、陈晨、孙晓玲、陈静、蔡国栋、张继业）

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