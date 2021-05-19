国际问题观察员 常远

2021年5月19日，中俄两国元首通过视频连线共同见证中俄核能合作项目——田湾核电站7、8号机组和徐大堡核电站3、4号机组的开工仪式。作为两国间合作基础最牢、“含金量”最高、涉及产业链最广泛的合作领域——中俄核能合作，再一次亮相闪光灯下。

不久前，笔者有幸踏访了4台机组所在的两座核电站。田湾核电站坐落于江苏省连云港市，处在我国万里海疆的中部，西距激发吴承恩无限创作灵感的“花果山”——云台山不过十公里。核电站周围水汽氤氲，自远及近，1到6号机组依次排列。

1992年，中俄两国政府签署了在中国建设核电站等项目的一揽子合作文件，开启两国间首次核能合作。田湾核电站一期工程（1、2号机组）于1999年开工建设，并于2007年投运。就像孙悟空破石而出一样，田湾一期工程开辟了中俄核能合作的新纪元，田湾核电站也积攒了相当的美誉度。2017年7月3日，在对俄罗斯进行国事访问之际，中国国家主席习近平接受俄罗斯主流媒体采访，赞誉田湾核电站是中俄核能合作的典范项目。2016年6月17日，俄罗斯总统普京在接受新华社独家专访时表示，田湾核电站拥有非常好的口碑。

2018年，中俄合建的田湾核电站3、4号核电机组投入商业运行。田湾核电站选址之初，即设计建造8台百万千瓦级核电机组，7、8号机组建成后，田湾核电站将成为世界装机容量最大的核电基地。

徐大堡核电站所在的辽宁省葫芦岛市用热烈的阳光和迷人的天际线带给人宽广辽远的感觉，“核岛突击队”的红旗在核岛中心飘扬。葫芦岛属京津冀协同发展的承接区，处在华北电网和东北电网的节点上，具有向两地区送电的先天优势。徐大堡核电项目的建成，将为辽宁省乃至东北地区改善能源结构、推动社会经济可持续发展提供安全稳定的电力保障，为东北振兴奠定坚实基础。

此次开工仪式，既是项目建设的启动，也是中俄两国元首今年首次双边线上交往。在2021年《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年之际，中俄元首外交以此开局，意义非凡，既是对《睦约》签署20周年的“硬核”献礼，也是引领双方合作驶出新“加速度”的“导航仪”。

4台机组一定是安全的核电项目。4台机组均为AES-2006型核电机组，采用百万千瓦级三代核电技术，满足国际上对新建核电厂的要求。机组的堆芯捕集器、非能动热量导出系统等设计和双层安全壳结构，都是其技术特点。

4台机组一定是绿色的核电项目。4台机组全部建成投产后，年发电量将达到376亿千瓦时，每年可减少排放二氧化碳3068万吨，社会和环保效益显著，将为我国力争实现“2030年前碳达峰、2060年前碳中和”作出重要贡献。

4台机组一定是互利的核电项目。中俄均拥有完整的核工业体系，合作建设核电机组，有助于双方充分发挥在市场、技术、产能、人才等方面的互补优势，拓展合作广度和深度，为世界核能事业发展贡献“中俄力量”，为全球核能创新发展提供“中俄智慧”。

今年是《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年。20年间，涓滴细流汇成浩荡江河；20年后，中俄核能合作的航船扬起百丈风帆。中俄关系的清风徐来，田湾、徐大堡核电站已是离港的白帆，蓄势待发、借力向前，驶向核能造福人类的波澜大海。

(责编：白宇、赵欣悦)