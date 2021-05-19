人民网雅加达5月19日电（记者徐伟、张杰）5月19日，第二届中国—东盟友好合作主题短视频大赛“云启动”仪式举行。东盟各国常驻东盟代表和外交官、有关中外媒体、社交媒体代表等百余人出席相关仪式。

据介绍，本届大赛征集主题包括中国—东盟抗疫故事、务实合作、人文交流、以及我最喜爱的城市等，面向中国与东盟十国民众公开征集作品，将于10月中旬评选出获奖作品，年底举办大赛颁奖仪式。

中国驻东盟大使邓锡军表示，去年首届短视频大赛共有来自中国和东盟国家3.6万余件参赛作品，在海内外社交媒体平台展示量超2.7亿次。首届大赛成功举办表明，民众不仅是中国—东盟关系发展的积极推动者，也是双方合作感人故事的最佳讲述者。今年，中国与东盟喜迎双方建立对话关系30周年。作为共同举办的系列庆祝活动之一，本届大赛具有更特殊的意义，承载各方更高期待。“我们期待看到中国—东盟抗疫合作的‘暖心故事’，为双方携手战胜疫情坚定信心。我们期待看到中国—东盟合作中的‘新颖故事’，彰显双方关系发展的最新成果。我们期待看到中国—东盟关系30年发展历程中的‘叙旧故事’，照亮双方未来合作之路。”

东盟副秘书长康富指出，短视频大赛面向双方民众，尤其是青年一代，将充分展示双方积极活跃、丰富多彩的人文交往，为提升双方民众对中国—东盟合作的认知和认可发挥积极作用。中国—东盟民众讲述身边人身边事，有助于促进包容对话和社会和谐。

菲律宾常驻东盟大使诺埃尔认为，短视频大赛是落实《中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景》的创新举措，跨越地理、语言、疫情阻隔，为双方民众发挥创意、讲述中国—东盟好故事提供全新平台，将极大增进双方民众相互了解、深化友谊。

中国外文局副局长陆彩荣表示，携手同行三十载，中国—东盟各领域友好合作成效显著。“短视频传播越来越受到普及和流行，借助互联网和短视频，我们能够更好地分享和记录中国—东盟友好合作的机遇和历程。通过去年举办的首届短视频大赛，我们深切地感受到了中国与东盟各国深厚的民心基础，进一步拓展了数字化时代双方人文交流合作的新形式。希望本次大赛可以有更多内容共通共融、视角独特鲜活、呈现形式多姿多彩的作品。”

中国国家广电总局国际合作司司长闫成胜在致辞中说，面向未来，中国—东盟媒体交流合作前景广阔，未来可期。在我们的共同努力下，本届大赛必将为地区关系发展和人民美好生活注入更多“正能量”“暖力量”。我们愿与东盟各国一道，以本次大赛为契机，进一步加强广播电视和网络视听政策沟通，营造友好合作良好氛围；开展短视频人才培训计划，孵化更多有情感有温度的“爆款”作品；推动技术交流合作，助推双方广播电视和网络视听产业共同发展。

中国公共外交协会会长吴海龙表示，30年来，双方政治互信不断加深，经济合作成效显著，各领域合作持续拓展，在维护经济与贸易全球化、引领区域一体化进程、维护地区和平稳定等方面成果丰硕。在中国—东盟建立对话关系30周年之际，再次举办短视频大赛对进一步深化双方相互了解、促进各领域合作具有重要意义。相信此次活动必将进一步增进中国—东盟传统友谊，为双方人文交流注入新的活力。

无锡市人民政府副市长秦咏薪介绍说，无锡与东盟交流合作起步早、范围广、成果实。东盟是无锡第三大贸易伙伴，2021年1-4月，与东盟贸易总额47.6亿美元，同比增长34.4%；截止到2021年4月，东盟在无锡共投资990个项目，累计投资总额181.6亿美元；无锡在东盟共投资239个项目，累计中方投资协议额10.2亿美元。无锡将借此次短视频大赛机会，依托中国—东盟友好合作平台，与东盟城市开展更加广泛、更为务实的交流合作，共同谱写21世纪海上丝绸之路建设的新篇章。

本届短视频大赛由中国驻东盟使团、中国—东盟关系协调国菲律宾常驻东盟使团、东盟秘书处、中国国家广电总局、中国外文局、中国公共外交协会、无锡市人民政府联合主办，中国报道杂志社、无锡市外办、中国移动咪咕公司承办，江南大学、中国传媒大学政府与公共事务学院为支持单位。

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