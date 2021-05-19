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印度单日新冠死亡病例超4500例 创全球新高

2021年05月19日19:44 | 来源：新华社
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新华社新德里5月19日电（记者赵旭）印度卫生部19日公布的数据显示，过去24小时该国新增新冠确诊病例267334例，累计确诊25496330例；新增死亡病例4529例，创该国疫情暴发以来单日死亡病例数新高，这也是目前全球范围内单日死亡病例数最高，累计死亡283248例。

近日印度疫情数字呈现分化趋势。自17日开始，印度单日新增确诊病例连续3天降至30万例以下，但单日死亡病例数却不断升高，3天内连续突破4100例、4300例和4500例。

《印度斯坦时报》在19日的报道中指出，过去24小时印度单日死亡病例数超过了今年1月20日美国创下的4400例的全球纪录。《印度时报》当天还援引印度官方数据称，过去一周里该国仅15日报告的死亡病例数低于4000例。

与此同时，印度官方18日表示，过去两周内约200个地区报告的新增确诊病例有所下降。《印度快报》援引印度疫情工作组发言人保罗博士的话说，印度疫情曲线正在趋于稳定。

尽管如此，一些国际媒体认为，印度官方公布的确诊病例和相关死亡数据仍被低估，因为印度某些地方长期存在检测不足或瞒报现象，并一直将死亡病例归咎于其他原因。此前德新社援引专家的分析报道说，印度实际感染和死亡人数可能是官方数据的数倍，因为近期疫情迅速蔓延的农村地区并没有条件检测新冠病毒。

(责编：刘叶婷、常红)

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