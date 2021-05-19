新华社日内瓦5月19日电（记者凌馨）联合国贸易和发展会议（贸发会议）19日发布的全球贸易季度更新报告显示，得益于中国等东亚经济体出口表现良好，今年一季度全球贸易强劲复苏，商品和服务贸易总额同比增长约10%，环比增长约4%，略高于疫情前水平。

报告认为，此次全球贸易复苏相较以往步伐更快，但并不均衡。整体而言，发展中国家贸易反弹势头强于发达国家，这主要是因为中国等东亚经济体表现良好。与去年同期相比，今年一季度发展中国家贸易进出口额分别增长18%和22%，发达国家则分别增长12%和7%。

全球贸易复苏不均衡还体现在服务贸易复苏步伐远慢于货物贸易，且各类货物贸易复苏速度也不尽相同。从产业分布来看，一季度药品、通信和办公设备等贸易规模持续扩大，矿物、农产品等贸易额也在增加，但能源、运输设备等贸易仍处于低谷。

报告还预测，2021年全球贸易将继续增长，贸易总额较2020年将增长约16%。 报告认为，对全球贸易前景的积极预期主要取决于疫情限制措施减少、大宗商品市场行情保持积极态势、贸易保护主义受到限制等因素。

(责编：刘叶婷、常红)