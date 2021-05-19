新华社纽约5月18日电 综述：美国通胀预期强化引担忧

新华社记者刘亚南

美国官方日前公布的4月消费者价格指数（CPI）涨幅超出市场预期，引发市场显著波动。市场研究机构认为，近期美国通胀率还将走高，不仅影响美国经济健康，还可能引发市场对美联储提前收紧货币政策的担忧。

美国劳工部12日公布的数据显示，经季节性调整后，4月美国CPI环比增长0.8%，同比增长4.2%，创2008年9月以来最大同比增幅。

瑞银集团表示，上述数据可能显示通胀预期正脱离美联储目标，引发美联储最终被迫收紧货币政策的担忧。

市场研究机构普遍认同经济重启将给美国带来通胀压力，美国长期通胀预期也在升高。

摩根大通执行董事兼全球研究主管张愉珍18日出席在线研讨会时表示，在美联储表态将保持耐心的情况下，通胀还将继续走高。经济重启中出现的供给侧制约今年下半年仍将存在。

美国银行全球研究部在18日发布的报告中说，美国通胀前景将呈现三个阶段：供应短缺、经济重启将推高商品和服务产品价格，导致通胀短暂走高；从今年第四季度开始，商品和服务价格有所回落，使月度核心通胀数据变得温和；随后，劳动力市场收紧，将温和地推高核心通胀指标。

外汇经纪商嘉盛集团资深分析师乔·佩里认为，4月美国生产者价格指数高于预期，其上涨会传导到消费端，继而可能造成5月CPI超预期上涨。

密歇根州立大学14日公布的初步调查数据显示，美国消费者预计今后5至10年的通胀率为3.1%，是近10年来最高水平。参与问卷调查的人们预计，今后一年美国通胀率将达4.6%。

美国决策层应对新冠危机的刺激措施规模空前，引发外界对过度刺激的担忧。

麻省理工学院金融学教授罗闻全表示，疫情暴发后向市场注入数万亿美元非常危险。美国经济走出疫情后将更为强劲，需要担忧的是对经济的过度刺激。

美国斯坦福大学教授、诺贝尔经济学奖获得者迈伦·斯科尔斯认为，美国财政部绕过美联储实施针对民众的量化宽松，如直接向民众寄送支票，将带来较高水平的通胀。

金融服务机构斯通克斯公司欧洲、中东和非洲及亚洲市场分析负责人罗娜·奥康奈尔表示，美国4月的强通胀伴随着弱制造业、就业和支出，并不是好消息，存在滞胀风险。

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