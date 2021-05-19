人民网约翰内斯堡5月19日电（记者王磊）近日，由中国企业投资的加拉陶铂钯矿项目在南非林波波省举行启动仪式，该项目由中国紫金矿业集团通过恩科维铂业有限公司完成当地项目建设。林波波省省长斯坦利·马塔巴塔、南非警察部副部长卡塞尔·马塔勒、恩科维铂业有限公司首席执行官范志煜出席项目启动仪式并致辞，紫金矿业集团执行董事、总裁邹来昌通过视频连线表示祝贺。

南非林波波省省长斯坦利·马塔巴塔致辞。恩科维铂业有限公司供图

马塔巴塔对中国矿业集团在当地投资表示感谢，并称这一项目将为周边社区人民提供急需的就业机会，帮助当地政府降低失业率，减轻贫困现状。

据悉，加拉陶项目的矿山建设将于本月底开始。一旦达到全部产能，加拉陶项目预计每年可处理360万吨矿石，而该铂钯矿寿命预计超过29年。

邹来昌表示，相信项目顺利启动实施后，将让尽可能多的人因此而获益。

恩科维铂业有限公司首席执行官范志煜出席项目启动仪式并致辞。恩科维铂业有限公司供图

范志煜说，该项目将为当地社区提供就业、培训和教育机会，并建设基础设施。他强调，企业的发展与周边社区的可持续发展密切相关。

据介绍，恩科维铂业有限公司首批“社会和劳工计划”已投资约3670万兰特（约合260.1万美元）。其中，升级加拉陶社区道路投入1800万兰特（约合127.6万美元），投资超过1450万兰特（约合102.8万美元）用于当地成人培训和教育、助学金。

2020年10月，第二批“社会和劳工计划”已获得当地政府批准，在未来几年内帮助当地经济开发，向当地社区提供清洁水，目前供水工程开发已经开始。

恩科维铂业有限公司还将尽量雇用当地人参与所有项目建设，并继续为当地社区的学生提供助学金和学习机会、社区捐款以减轻贫困，防控新冠疫情的各项支持。“通过对其教育、医疗、产业支持、基础设施建设等方面的投入，企业和社区可以实现共同发展，互利共赢。” 范志煜说。

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