新华社赫尔辛基5月19日电 （国际观察）北极理事会会议 美俄将如何交锋

新华社记者陈静

第12届北极理事会部长级会议将于20日在冰岛首都雷克雅未克举行。美国国务卿布林肯和俄罗斯外长拉夫罗夫将利用这一多边舞台进行单独会晤。这两个矛盾重重的北极理事会成员国会如何过招，成为此次会议的一大看点。

会前放话

北极理事会被认为是北极治理中最重要的区域性机制安排，共有8个成员国。部长级会议是理事会的决策机构，每两年召开一次。

受疫情影响，此次会议采取线上线下结合的方式召开，美俄作为成员国均受邀前往现场参会。双方此前已分别宣布，布林肯和拉夫罗夫20日将在会议期间单独举行会晤，讨论双边和国际关系中的热点问题。

分析人士指出，近几个月来，美俄关系持续紧张，双方在乌克兰、网络安全、人权、干预选举等问题上分歧明显、对抗加剧。在此背景下，布林肯和拉夫罗夫的这次会面，将是美国拜登政府上台以来两国高层官员首次面对面交锋，因此备受关注。预计双方将讨论巴以冲突、中东局势、伊朗核问题等。

美俄在会前已开始过招。俄方表示将确定自己的“红线”，强调美俄关系正常化应建立在具体行动上，而不是建立在空话上。拉夫罗夫17日警告西方不要争夺北极：“我们有责任确保我们北极海岸的安全……我再次重申，这是我们的土地和水域。”

布林肯18日称对俄罗斯在北极地区的军事行动表示担忧，希望避免将北极地区军事化。他宣称，俄方如果采取针对美国及其盟友利益的进攻性行动，美国将采取措施。

尽管双方对立严重，但都有意保持对话。美国总统拜登4月曾提议，与俄罗斯总统普京今年夏天在欧洲举行峰会，并随后在5月初表示，希望能在6月访问欧洲期间与普京会晤。舆论认为，为美俄首脑会晤铺路将是此次布林肯和拉夫罗夫会面的任务之一。

此外，拉夫罗夫17日呼吁北极理事会成员国军事领导人之间建立经常性对话机制，以消除紧张局势。《全球政治中的俄罗斯》杂志主编、政治分析家费奥多尔·卢基扬诺夫认为这一提议非常合理，因为这些国家的军事领导人比政治家更能相互理解。

争夺北极

分析人士指出，受气候变化影响，北极气温逐渐升高，在此背景下，相关国家近年来开始加紧争夺这一地区的自然资源，这也成为美俄之间发生摩擦的一个潜在因素。

2018年，美国海军向挪威海部署一艘航空母舰，这是上世纪80年代以来首次向该地区部署航母。今年2月，美方又派出战略轰炸机到挪威受训，希望加强在这一地区的军事力量。

今年早些时候，俄罗斯北方舰队在北极地区举行大规模跨军种演习。演习期间，俄战机在巴伦支海上空对美国和挪威军机进行拦截和伴飞。

随着北极地区的重要性日益显现，北极理事会在化解矛盾、推动合作方面的作用也得到更多关注。以此次部长级会议来说，最终能否发表共同宣言，是目前舆论关注的焦点之一。

2019年在芬兰举行的第11届北极理事会部长级会议上，由于美国与其他成员国在气候变化问题上的意见不一致，会议未能发表共同宣言，这是北极理事会历史上首次出现这种情况。为打破僵局，当时的轮值主席国芬兰提议发表一份联合声明来取代共同宣言。这份声明重申维护北极地区和平、稳定和建设性合作，但未提及气候变化问题。

作为现任轮值主席国的冰岛希望借这次部长级会议为两年任期画上句号。本次会议将公布冰岛担任主席国期间由各工作组汇编的约80份成果文件，并将首次发布一份北极理事会战略计划，以纪念成立25周年。目前，与会各国部长已经表态，愿签署共同宣言草案。

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