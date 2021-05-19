人民网联合国5月18日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军18日表示，绝大多数安理会成员都有一个非常强烈的愿望，即安理会应维护团结，发出一致声音，阻止不断升级的巴以冲突，公正推进巴以和谈进程，努力推动巴以两国实现和平共处。

张军当日在接受媒体采访时说，中方高度重视5月担任联合国安理会主席工作，现在轮值时间已经过半，关注最多的是中东和巴勒斯坦局势。眼下，随着巴以冲突不断升级，平民死亡人数不断增多，国际社会越发期待安理会发挥作用。

张军介绍，中方作为安理会轮值主席也确实发挥了应有作用。截至18日上午，中方已主持召开了四次不同形式的安理会会议，特别是16日国务委员兼外长王毅主持召开了安理会巴以冲突问题紧急公开会。会上，绝大多数安理会成员发出立即停火止暴，停止对抗，保护平民，推进巴勒斯坦问题持久解决的正义声音。王毅全面阐述了中方立场，提出四点主张，核心是停火止暴，停止对抗，通过政治对话来结束这次危机。同时，王毅也强调，要从根本上找到解决巴勒斯坦问题的方案，才能解决巴以问题。

张军指出，安理会绝大多数成员希望对解决巴以冲突发出一致声音。为此，中方从一开始就与有关国家，包括突尼斯，以及挪威一道，提出了安理会主席声明的草案。但是，安理会主席声明需要协商一致通过，因为一个国家不同意，故难以通过。为此，中方围绕声明的通过做过艰苦努力，虽然面临许多困难，但不会放弃。中方希望通过安理会成员的共同努力，能够履行我们作为安理会轮值主席的职责，为结束中东这场危机，为中东的持久和平作出贡献。

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