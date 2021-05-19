新华社华盛顿5月18日电 美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，截至18日全球新冠疫苗接种总量已超过15亿剂。从接种人口比例来看，塞舌尔是全球新冠疫苗接种率最高的国家，全国63.13%的人口已完成接种。

其他已完成接种人口比例较高的国家包括以色列、圣马力诺、智利、阿拉伯联合酋长国、巴林等。

该校最新疫情统计数据显示，截至18日全球累计确诊163952478例，累计死亡3399194例。美国仍是全球累计确诊和死亡病例最多的国家，分别为32996675例和587198例。

另据法新社使用各国官方数据进行的统计显示，截至北京时间18日23时30分，全球210个国家或地区总计接种1500017337剂新冠疫苗。接种剂量居前三位的国家分别为中国、美国和印度，三国接种总剂数约占全球接种总量的近60%。欧盟27个成员国接种总量超过2亿剂，已接种至少一剂的人口比例约32%。

据法新社统计，自去年12月一些国家陆续启动新冠疫苗接种以来，全球疫苗接种呈加速态势：全球接种总剂数超过5亿剂历时约4个月，从5亿剂增至10亿剂历时不到一个月，从10亿剂增至15亿剂历时仅3个星期。

(责编：崔越、刘洁妍)