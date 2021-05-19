新华社基辅5月18日电（记者李东旭）中国驻乌克兰大使范先荣18日出席“中乌豆类、谷物及油料贸易展望线上研讨会”时表示，近年来中乌双边贸易规模不断扩大，农产品贸易为两国贸易快速增长起到了至关重要的作用。

范先荣指出，中乌农产品贸易具有良好合作基础，相信在两国政府和企业努力下，双方进一步推动农产品贸易多元化、扩大双向市场准入、加强农业种植养殖和农食品加工合作，将使两国农产品贸易再上新台阶。

乌经贸农业部副部长兼乌贸易代表卡奇卡表示，中乌农产品贸易潜力巨大，越来越多的乌克兰企业参与中乌农产品贸易，未来双方可探讨进一步拓展农产品贸易的种类和范围。

乌方代表表示，在全球经济遭遇疫情严重冲击背景下，中国经济快速恢复增长为稳定和扩大乌农产品出口提供了重要机遇。乌各界高度重视中国市场，愿与中方努力协作，在确保质量和安全的情况下，进一步扩大对华农产品出口。

参会代表还就中乌农产品贸易现状和发展预期以及乌豌豆、菜油等农产品对华出口等问题进行了讨论。

此次研讨会由中国食品土畜进出口商会和乌克兰豆类种植和消费者联合会共同举办，全球豆类联盟主席辛迪·布朗、中乌相关政府部门及业界专家代表参加了研讨。

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