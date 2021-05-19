新华社巴黎5月18日电（记者唐霁）法国总统马克龙18日在巴黎举行的非洲经济融资峰会上呼吁，国际社会应加大对非洲经济和疫苗援助。

峰会由马克龙发起。非盟轮值主席国刚果（金）总统齐塞克迪、塞内加尔总统萨勒等国家和政府领导人，欧盟委员会主席冯德莱恩，国际货币基金组织、非洲开发银行等国际金融机构负责人参加峰会。

在会后举行的新闻发布会上，马克龙说，新冠疫情对非洲经济造成严重影响。国际货币基金组织预计，2021年至2025年非洲需要近3000亿美元的额外融资，用于发展经济、消除贫困。此外，非洲国家获得的疫苗数量有限，疫苗接种速度缓慢。

为帮助应对新冠疫情和促进全球经济复苏，国际货币基金组织计划今年夏天增发6500亿美元特别提款权，其中330亿美元将用于非洲经济。马克龙说，与会国家同意就国际货币基金组织提出的特别提款权进行讨论。他呼吁富裕国家转让特别提款权，使非洲国家获得的总额达到1000亿美元。

马克龙说，峰会建议通过产业合作、技术转让等方式让非洲能够大规模生产疫苗，通过授权国际货币基金组织动用500亿美元，借助“新冠肺炎疫苗实施计划”，将非洲大陆今年的疫苗接种率从20%增加到40%。

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