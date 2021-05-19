新华社联合国5月18日电（记者王建刚）联合国负责政治和维和事务的副秘书长迪卡洛18日表示，国际社会应竭尽全力阻止巴勒斯坦加沙地带武装组织与以色列之间的暴力冲突持续升级。她同时敦促冲突各方接受调解努力，共同避免加沙地带人道危机继续恶化。

迪卡洛当天在联合国巴勒斯坦问题常设论坛视频会议上说，此次巴以冲突爆发以来，联合国一直积极参与调解和斡旋。冲突迄今已造成包括儿童在内的200多名平民死亡。如果冲突继续升级，该地区将面临“毁灭性的后果”，“人道主义需求将飙升，尤其是在加沙地带，当地的局势已经非常危急”。

联合国人道主义事务协调厅发言人拉克18日在日内瓦的记者会上说，截至17日中午，冲突已导致超过200名巴勒斯坦人死亡，6000多人受伤。以色列方面死亡人数为10人，近800人受伤。冲突还导致近6万人逃离家园，约4.7万人在联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处开设的学校中避难。

世界粮食计划署当天警告说，这场危机已使加沙约16万人陷入粮食不安全的境地。

此外，联合国对加沙居民不断恶化的生存处境表示担忧。由于供电网受损，加沙居民每天只有六至八个小时的供电，影响了当地的医疗保健以及供水、环境卫生等基本服务。

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