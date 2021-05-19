村民杨慧。人民网 张荣摄

人民网乌鲁木齐5月19日电 （张荣）“以前在家种地、种土豆，一年收入也就刚过万。现在我在这里炒菜一个月就能收入5000元，两个月就过万了，家里娃娃上学也更方便了。”杨慧边说边端上新疆诱人的美食。

杨慧是新疆乌鲁木齐市方家庄村马超“农家乐”的一名服务员。之前靠着种土豆维持家用，一年收入也就刚过万。如今，村中兴起“农家乐”，带动了村中就业，提升了居民收入，创造了新的产业模式，杨慧就是其中受益的一份子。

方家庄村位于乌鲁木齐县水西沟镇以北2.5公里处（距离市区40公里）, 2003年该村村集体收入仅12万元、年人均收入不到3000元。在政府的大力支持下，作为“民心工程”的方家庄村就地改造项目使该村面貌焕然一新。经过4个多月的艰苦努力，投入资金近3000万元，占地总面积43万平方米，功能完备、设施齐全、造型美观的“小康新村”如期竣工。村民也在当地政府的帮扶下，利用自家的房屋办起了“农家乐”。

“去年遇到新冠疫情，政府给了我们很多帮助。疫情缓和后，在政府的指导下，我们还申请了旅游民宿补贴。”另一家旅游民宿云杉萨姆尔森的老板表示。这样的民宿，在方家庄村大大小小不胜枚举。依靠别具一格的民族文化、特色的新疆菜肴，吸引了众多游客驱车前往。

经统计，2020年方家庄村人均收入达到34350元，旅游业的发展、大量游客的认可给方家庄村带来新的产业模式。在政府的扶植下，方家庄村人民通过自己的双手，创造出了美好幸福的生活，这种新的“农家乐”产业模式，为村中提供了很多就业机会，也让更多的村民参与到乡村旅游建设中，实现美丽乡村健康持续发展。

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