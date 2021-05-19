中乌两国探讨加强豆类、谷物及油料贸易合作。人民网记者 谭武军摄

人民网基辅5月18日电 （记者谭武军）5月18日， 在中国驻乌克兰大使馆协助下，“中乌豆类、谷物及油料贸易展望线上研讨会”成功举办。此次研讨会由中国食品土畜进出口商会和乌克兰豆类种植和消费者联合会共同举办，旨在加强中乌两国政企在豆类、谷物和油料作物贸易领域的交流，推动中乌农产品贸易快速健康发展。中国驻乌克兰大使范先荣、乌经贸农业部副部长兼乌克兰贸易代表卡奇卡、乌国家食品安全和消费者保护署署长马加列茨卡娅、中国食品土畜进出口商会会长曹德荣、中国海关总署动植物检疫司二级巡视员黄亚军、全球豆类联盟主席辛迪·布朗参会并发言。中乌农贸领域255家企业踊跃参会交流。

范先荣表示，近年来，中乌双边贸易规模不断扩大，中国是乌克兰的第一大贸易伙伴。2020年中乌经贸额逆势增长21%。今年以来，中乌贸易继续保持强劲增长势头，据中方统计，1至3月同比增长51.1%。其中，农产品贸易为中乌两国贸易的快速增长，起到了至关重要的作用。今年1至3月乌农产品对华出口14.9亿美元，占对华出口总额61.1%。

范先荣指出，目前乌对华出口农产品主要集中在玉米、大麦、葵花籽油和油粕等产品上。未来，乌克兰在大豆、豌豆、牛肉、猪肉、浆果类，以及有机农产品生产和销售等方面还有很大的发展空间。推动中乌农产品贸易多元化，扩大双向市场准入，将对双边农产品贸易发展起到积极促进作用，也将为两国贸易开辟新的增长点。

曹德荣在发言中分享了中乌农产品贸易的三个趋势：

第一，中国农产品贸易持续增长，助力中乌农产品贸易向好发展。2020年，中乌农产品贸易额39亿美元，同比增长47.2%。其中，中国自乌克兰进口农产品36.8亿美元，同比增长50.8%，主要产品包括玉米、大麦、葵花籽油及葵花籽粕等。中国向乌克兰出口农产品2.2亿美元，同比增长8.9%，主要产品包括水产、果蔬等。可以看出，中国从乌克兰进口农产品的金额及增速远高于中国向乌克兰的出口金额及增速。

第二，中国养殖业产能显著恢复，助推谷物饲料需求增长。乌克兰是中国玉米、大麦、葵花粕等谷物饲料的主要进口来源。随着养殖行业的强势复苏，中国对谷物饲料的需求也呈现上升趋势。2020年及2021年第一季度，中国自乌克兰进口玉米、大麦、葵花粕等产品，大部分呈现快速增长，仅个别下降。2020年，中国自乌克兰进口玉米629.8万吨，同比增长52.2%；大麦226.3万吨，同比增长159%；葵花粕211.6万吨，同比增长47%。2021年第一季度，中国自乌克兰进口玉米319.2万吨，同比增长187.9%；大麦44.3万吨；葵花粕58万吨，同比下降4.4%。

第三，中乌贸易合作不断加强，中国自乌克兰油脂油料进口稳中有升。乌克兰是中国葵花油的第一大进口来源国。而中国对大豆需求的增长，使大豆贸易成为中乌贸易新的增长点。2020年，中国自乌克兰进口大豆6.5万吨，同比增长201%；豆油11.2万吨，同比增长24.4%；葵花油115.2万吨，同比增长33.1%；菜籽油6.2万吨，同比下降46.7%。2021年第一季度，中国自乌克兰进口大豆3.5万吨，同比增长140.3%；豆油9600吨，同比下降73%；葵花油35万吨，同比增长114.3%;菜籽油6600吨，同比增长268%。

乌方代表强调，乌在农产品生产方面具有得天独厚的优势，是世界主要粮食生产和出口大国。乌政府高度重视中国市场，愿与中方努力协作，对华出口更多高质量和安全的优质农产品。

双方企业参会积极，表示这一论坛为双方有关企业进一步加强了解、促进合作提供了良好的平台。企业并就如何提高两国农食品贸易水平提出了具体建议。

中乌两国探讨加强豆类、谷物及油料贸易合作。人民网记者 谭武军摄

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