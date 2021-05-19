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伊斯兰堡孔子学院举办中巴建交70周年演讲比赛

2021年05月19日08:29 | 来源：人民网-国际频道
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中国驻巴基斯坦大使农融向嘉宾和参赛选手致辞。伊斯兰堡孔子学院供图
中国驻巴基斯坦大使农融向嘉宾和参赛选手致辞。伊斯兰堡孔子学院供图

人民网伊斯兰堡5月18日电 （记者程是颉）5月18日，为庆祝中巴建交70周年，巴基斯坦伊斯兰堡孔子学院举行了以“中巴友谊”为主题的线上演讲大赛。中国驻巴基斯坦大使农融、文化参赞张和清、巴基斯坦国立现代语言大学校长贾法尔少将和来自国立科技大学、南方信息与科技大学、撒戈达大学等学校的嘉宾与孔子学院师生共同观看了当天的决赛。

农融大使在致辞中表示，今年是中巴两国建交70周年，也是中国共产党成立100周年。在过去的70年里，中巴两国在政治上相互信任，经济上相互合作，中巴高层互访、民间交流密切。他说，随着世界上越来越多的人学习汉语，汉语将在国际交流平台上发挥重要作用并得到广泛运用。学习汉语不仅仅是语言的学习，更是了解中国历史与文化的途径。

贾法尔少将在致辞中高度评价孔子学院在中巴教育与文化交流中发挥的重要作用。他说，巴基斯坦国立现代语言大学和中国相关机构一直有着良好的合作，相信在两国优秀青年的共同努力下，中巴关系会迎来更加繁荣美好的明天。

此次演讲比赛共有30名选手入围复赛，最后有8名选手经过激烈角逐进入决赛。各位选手在比赛中讲述了自己的“中国故事”、抒发了对中巴建交70周年的美好祝福，热情讴歌了中巴友谊。他们都对疫情期间中国对巴基斯坦的援助表达了感激之情。

经过评委打分，最终国立现代语言大学区域研究系二年级的选手星星（Bushra nizar）获得了本次演讲大赛冠军。

(责编：燕勐、常红)

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