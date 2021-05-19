新华社华盛顿5月18日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国国会众议院18日以压倒性优势通过一项打击新冠疫情下反亚裔仇恨犯罪的法案，并将其递交白宫。

这项法案名为《反新冠仇恨犯罪法》，由美国夏威夷州民主党联邦参议员广野庆子和纽约州民主党联邦众议员孟昭文起草。当天在民主党掌控的国会众议院，法案以364票赞成、62票反对获得通过，所有反对票都来自共和党众议员。国会参议院今年4月也以压倒性优势通过这一法案，仅一名共和党参议员投反对票。

根据法案，美司法部将设立专门职位加快对反亚裔仇恨犯罪的审查；建立多种语言的在线仇恨犯罪举报系统；加强各州和地方执法部门关于仇恨犯罪的报告、追踪等；为提高公众“疫情期间对仇恨犯罪的认识”提供指导意见，包括如何避免使用种族歧视语言描述疫情。

孟昭文18日在记者会上说，过去的一年半“痛苦而挣扎”，亚裔美国人被当成疫情替罪羊，遭到殴打、砍伤、吐口水，甚至被纵火和杀害，这些针对亚裔的仇恨和暴力行为令人作呕。

据美国媒体报道，美国总统拜登预期最早将于20日签署法案，使其正式成为法律。此前，白宫已公开表示支持这一法案。

新冠疫情在美暴发以来，美国针对亚裔的歧视、骚扰和暴力事件不断增加，迄今未见消减迹象。据密歇根大学近日公布的调查报告，新冠疫情使美国对亚裔的刻板印象浮出水面，政客的污名化言论导致对亚裔敌意加剧。报告说，在去年以来见诸新闻报道的反亚裔事件中，华裔在受害者中占58%，比例最高。

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