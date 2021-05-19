新加坡新冠疫情近期反弹，本土新增确诊病例增多。世界经济论坛17日决定，取消定于8月中旬在新加坡举办的2021年特别年会。定于6月初在新加坡举办的“香格里拉对话会”目前按计划筹备。

世界经济论坛年会俗称达沃斯论坛。总部位于瑞士日内瓦的世界经济论坛17日在一份声明中说，考虑到新冠疫情全球肆虐，国际旅行恢复前景不明朗、各国疫苗接种进度不一、变异病毒传播令全球政商界和社会组织领袖难以线下聚首，因而决定取消原定8月17日至20日在新加坡举办的特别年会。

世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布说，主办方艰难作出取消特别年会的决定，但“每个人的健康和安全是我们优先考虑的事项”。

世界经济论坛今年1月举办线上“达沃斯议程”对话会后，宣布将在新加坡举办一场线下特别年会，探讨如何应对当今世界最为紧迫的各项挑战。由于全球疫情形势严峻，这场特别年会先前从5月推迟至8月。

新加坡承办的另一场大型活动“香格里拉对话会”目前仍按计划筹办。香格里拉对话会正式名称为亚洲安全峰会，由总部设在英国首都伦敦的国际战略研究所主办。新加坡国防部17日回复媒体询问时说，国际战略研究所已通知新加坡政府，致力于6月初在新加坡举办这场多边安全论坛。新加坡国防部说，主办方的积极回应“令人鼓舞”。

新加坡眼下疫情反弹。新加坡政府抗疫跨部门工作小组14日宣布，国家处于“高警戒解封第二阶段”，16日起进一步收紧防疫限制措施。在这一防疫阶段，民众外出时最多两人同行、禁止在餐饮场所堂食；登门访客每日不能超过两人；大多数学校19日起转为线上教学。

新加坡去年4月初实行代号为“断路器”的防疫限制措施，关闭非必需行业工作场所，学校转为远程教学。随着疫情得到控制，新加坡去年6月起逐步“解封”。疫情暴发以来，新加坡累计确诊病例超过6.1万例。

迄今，新加坡超过五分之一人口接种两剂疫苗，政府定于5月下旬向45岁以下人群推广接种。（包雪琳）（新华社专特稿）

(责编：崔越、刘洁妍)