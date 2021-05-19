人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

新加坡疫情反弹 达沃斯论坛取消、“香会”照办

2021年05月19日08:20 | 来源：新华网
小字号

　　新加坡新冠疫情近期反弹，本土新增确诊病例增多。世界经济论坛17日决定，取消定于8月中旬在新加坡举办的2021年特别年会。定于6月初在新加坡举办的“香格里拉对话会”目前按计划筹备。

　　世界经济论坛年会俗称达沃斯论坛。总部位于瑞士日内瓦的世界经济论坛17日在一份声明中说，考虑到新冠疫情全球肆虐，国际旅行恢复前景不明朗、各国疫苗接种进度不一、变异病毒传播令全球政商界和社会组织领袖难以线下聚首，因而决定取消原定8月17日至20日在新加坡举办的特别年会。

　　世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布说，主办方艰难作出取消特别年会的决定，但“每个人的健康和安全是我们优先考虑的事项”。

　　世界经济论坛今年1月举办线上“达沃斯议程”对话会后，宣布将在新加坡举办一场线下特别年会，探讨如何应对当今世界最为紧迫的各项挑战。由于全球疫情形势严峻，这场特别年会先前从5月推迟至8月。

　　新加坡承办的另一场大型活动“香格里拉对话会”目前仍按计划筹办。香格里拉对话会正式名称为亚洲安全峰会，由总部设在英国首都伦敦的国际战略研究所主办。新加坡国防部17日回复媒体询问时说，国际战略研究所已通知新加坡政府，致力于6月初在新加坡举办这场多边安全论坛。新加坡国防部说，主办方的积极回应“令人鼓舞”。

　　新加坡眼下疫情反弹。新加坡政府抗疫跨部门工作小组14日宣布，国家处于“高警戒解封第二阶段”，16日起进一步收紧防疫限制措施。在这一防疫阶段，民众外出时最多两人同行、禁止在餐饮场所堂食；登门访客每日不能超过两人；大多数学校19日起转为线上教学。

　　新加坡去年4月初实行代号为“断路器”的防疫限制措施，关闭非必需行业工作场所，学校转为远程教学。随着疫情得到控制，新加坡去年6月起逐步“解封”。疫情暴发以来，新加坡累计确诊病例超过6.1万例。

　　迄今，新加坡超过五分之一人口接种两剂疫苗，政府定于5月下旬向45岁以下人群推广接种。（包雪琳）（新华社专特稿）

(责编：崔越、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部