阿根廷政府17日说，为抑制阿根廷国内牛肉价格上涨，政府决定暂停牛肉出口30天。

依据阿根廷生产部17日晚些时候发表的声明，总统阿尔韦托·费尔南德斯“对最近数月国内牛肉价格持续上涨表示担忧”。他在一次有相关企业代表参加的会议上说，政府决定禁止牛肉出口30天。其间，政府将为这一行业部署一套应急措施。

总统府发表声明说：“由于国内市场牛肉价格持续上涨，政府决定采取一系列措施，以规范（牛肉）行业、限制投机行为以及避免在对外贸易中偷税漏税。措施实施期间，对牛肉出口实行30天限制。”不过，已经进入出口程序的牛肉不在限制之列。

美国彭博新闻社援引阿根廷生产部声明报道，费尔南德斯在会议上说，如果措施有效，可能提前解除出口禁令。

据阿根廷《民族报》报道，这项临时出口禁令尚无明确起始时间，但有人估计它可能给出口造成2.4亿美元损失。多个牛肉行业团体反对这项禁令。

阿根廷既是世界上主要牛肉出口国，也是牛肉消费大国。法新社援引经济合作与发展组织数据报道，2019年阿根廷人均消费牛肉38公斤。

另外，依据阿根廷国家统计与人口普查研究所数据，受新冠疫情等因素影响，阿根廷2020年牛肉和牛皮革出口额较2019年下滑16.5%，至33.7亿美元。另外，阿根廷近期消费者价格指数涨幅较大，今年4月环比上涨4.1%。过去12个月内，阿根廷人均生活成本增加46.3%。（王鑫方）（新华社专特稿）

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