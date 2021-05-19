法国总统埃马纽埃尔·马克龙17日宣布，他打算和埃及、约旦领导人共同制定推动结束巴勒斯坦与以色列冲突的方案。

同一天，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安公开批评美国政府就巴以冲突所持立场，称美国总统约瑟夫·拜登“手上沾血”。

【多国继续斡旋】

马克龙17日在法国首都巴黎会晤到访的埃及总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西，双方呼吁巴勒斯坦与以色列尽快结束冲突。

马克龙当天在另一场合告诉媒体记者：“我们敦促尽早实现停火，各方尽快启动对话。今后几天，我将与（埃及总统）塞西和约旦国王一道，为实现停火共同制定具体方案。”

据俄罗斯卫星通讯社报道，埃及先前派代表团分别前往以色列和巴勒斯坦斡旋，试图说服双方停止冲突。以方据信拒绝了埃及所提人道主义停火方案。

巴勒斯坦加沙地带武装组织与以色列的严重冲突近日持续升级。以色列国防军和加沙地带卫生部门17日发布的数据显示，双方10日爆发冲突以来已致以方10人死亡、百余人受伤，巴方至少198人死亡，包括近百名儿童和妇女，另有1300人受伤。

【美方退居“幕后”】

美国白宫17日在一份声明中说，拜登17日与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡通电话时支持巴以双方实现停火。

声明说，拜登在通话中“表达了对停火的支持，讨论了美国与埃及和其他各方接触以实现这一目标”。拜登重申美国支持以方自卫权。

这是美国政府首次表态支持巴以停火。美方以往立场是敦促巴以双方冷静。多家国际媒体注意到，17日在与内塔尼亚胡通电话时，拜登没有要求以方立即停火，也没有批评以军空袭。

美国媒体分析，拜登作出支持巴以停火的表态，一定程度上缘于民主党内部压力。28名民主党籍联邦参议员16日发表联合声明，要求巴以冲突双方立即停火，以防止更多平民伤亡和冲突进一步升级。参议院民主党领袖查克·舒默次日说，他同样期待立即停火。

白宫新闻秘书珍·普萨基告诉媒体记者，美国政府倾向于“幕后”斡旋巴以冲突。“我们现阶段的预判是，这种幕后对话……是我们可以采用的最有建设性办法。”

【土方批美“助纣”】

埃尔多安17日说，拜登“手上沾血”，原因是他在巴以冲突中支持以色列。

“你（拜登）正在用沾血的手书写历史……你迫使我这样说。我们无法继续保持沉默，”埃尔多安在电视讲话中说，“我们今天在美国向以色列出售武器的方案上看到了拜登的签名。”

埃尔多安所说方案，指美国媒体17日披露的拜登政府在5日提请国会审议向以色列出售7.35亿美元精确制导武器的方案。

在最新一轮巴以冲突中，土耳其坚定支持巴勒斯坦，指认以方打击为“恐怖活动”。（杜鹃）（新华社专特稿）

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