美国媒体17日披露，美国政府已于本月5日提请国会审议向以色列出售7.35亿美元精确制导武器的方案。

类似军售以往在国会不会受到太大阻力，但在巴勒斯坦和以色列新一轮冲突没有停止迹象的背景下，一些民主党籍议员提出异议。即便如此，美国媒体等预判，国会设法阻止对以军售的窗口期已过。

【武器针对巴方】

《华盛顿邮报》以3名国会助理为消息源报道，白宫5日正式知会国会已批准向以色列出售精确制导武器。

待售武器主要是由美国波音公司生产的联合直接攻击弹药(JDAMS)。以色列以往从美国购买大量联合直接攻击弹药，以精准打击加沙地带目标。

待售武器还包括GBU-39小直径炸弹。按两名消息人士的说法，这类武器同样针对巴勒斯坦人。

以色列与加沙地带巴勒斯坦武装组织的最新冲突10日爆发，18日仍在继续。

消息人士说，得到白宫通知之初，参众两院外交事务委员会的两党领袖没有提出反对意见。

【议员有异议】

众议院外交事务委员会主席、民主党人格雷戈里·米克斯17日召集紧急视频会议，讨论这项对以军售方案。

《华盛顿邮报》报道，部分民主党籍议员质疑政府不加严格审查便向以色列持续出售武器。

众议院外交事务委员会成员、民主党籍众议员伊尔汗·奥马尔在声明中说，在巴以冲突升级的背景下，批准政府“不带任何附加条件”向以方出售武器“令人震惊”。“如果这种情况发生，将被视为给冲突升级‘亮绿灯’，继而影响斡旋停火的努力。”

民主党籍众议员华金·卡斯特罗对军售时机表达关切。他认为，需要考虑军售释放何种信息、会否被外界解读为美方承认以方空袭合法等问题。“美国政府绝不可加剧本已令人震惊的暴力。美国人期望国会认真审视美方援助和出售的军事物资如何被利用。”

【窗口期已过？】

路透社报道，尽管一些民主党籍议员呼吁总统约瑟夫·拜登对以色列政府采取更强硬态度以促使停火，支持以色列毕竟是两党议员的核心立场。

按照美国法律，得到政府正式通知后，国会审议军售方案的期限是15天。

《华盛顿邮报》援引一名不愿公开姓名的国会助理的话报道，国会审核期只剩4天，“所以从技术层面讲，（阻止军售的）窗口期已过”。

按路透社的说法，即便一些议员试图阻止，鉴于国会关乎以色列军售的审批程序特殊，难以在有效时间内推动表决以阻碍军售推进。

根据国会研究服务部的记录，美国国会从未以表决形式成功阻止政府军售。2019年，国会设法阻止向沙特阿拉伯等国出售逾80亿美元武器的决议遭时任总统唐纳德·特朗普否决。美国国会随后的表决结果没有达到推翻总统否决所需三分之二议员支持的要求。（杜鹃）（新华社专特稿）

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