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炮击黎巴嫩 以色列打算南北双线作战？

2021年05月19日08:17 | 来源：新华网
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　　以色列国防军17日说，6枚火箭弹当天自黎巴嫩境内射向以色列北部，以军随后向黎巴嫩境内发射炮弹回应。

　　以军与加沙地带巴勒斯坦武装人员冲突升温之际，炮击黎巴嫩境内目标引发舆论对以军南北双线作战的关注。

　　联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）17日说，联合国维和人员加强在黎以边境巡逻，这一地区已恢复平静。

　　【互射炮弹】

　　根据以色列国防军声明，6枚火箭弹17日晚间从黎巴嫩境内射向以色列，触发以北部米斯加夫阿姆地区防空警报。火箭弹“发射失败”，没有进入以色列领土。作为回应，以“炮兵部队向发射源开炮”。

　　一名黎巴嫩军方人士告诉法新社记者，3枚火箭弹从萨巴阿农场附近射向以色列。萨巴阿农场位于黎巴嫩、以色列和叙利亚交界地区，归属争论不断。以色列2000年从黎巴嫩南部撤军，至今依然占领萨巴阿农场。

　　路透社以一名黎巴嫩安全人士为消息源报道，以色列炮兵向黎巴嫩境内发射大约22枚炮弹。

　　双方尚无人员伤亡或财产损失报告。

　　联黎部队17日在社交媒体推特写道，发现有火箭弹从黎巴嫩南部拉谢亚富卡附近发射，“紧接着，我们得到各方通知。以色列国防军对火箭弹发射地点开炮还击”。联黎部队司令斯特凡诺·德尔科尔立即与黎巴嫩军队和以色列国防军指挥部联系，“敦促各方保持最大限度克制，以防局势升级”。

　　【恢复平静】

　　联黎部队17日晚些时候说，“以色列国防军已经停止射击……这一地区局势现已平静”，联黎部队正协助黎巴嫩军队在这一地区搜索并加强巡逻，“以防发生任何危及当地居民安全和黎巴嫩南部安全的事件”。

　　以色列国防军确认，3枚火箭弹13日晚从黎巴嫩南部射向以色列，火箭弹落入地中海，未造成财产损失或人员伤亡。

　　连日来，巴以冲突持续升级，黎巴嫩多地举行声援巴勒斯坦示威游行。为防局势失控，黎巴嫩军方在黎以边境部署兵力并设立检查站，阻止抗议者靠近两国边界围栏。

　　以色列国防军17日说，以军发现一些可疑人员自黎方一侧接近并破坏边界围栏，以军“非常严厉地看待任何侵犯以色列主权的企图，并将继续在这一地区以公开和隐蔽方式行动”。

　　以色列长期视黎巴嫩真主党为重大安全威胁，指认伊朗方面经由叙利亚陆地走廊向这一组织输送武器，威胁以色列安全。黎巴嫩真主党武装人员2006年7月向以色列北部和以军在萨巴阿农场阵地发射炮弹和火箭弹，以军随即反击，触发双方激烈交火。黎以冲突持续一个多月，黎方接近1200人死亡、以方158人死亡。（刘曦）（新华社专特稿）

(责编：崔越、刘洁妍)

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