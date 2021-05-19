随着美国疫情好转，美国政府面临向其他国家供应疫苗的舆论压力。白宫17日宣布，将在6月底以前出口至少2000万剂已经获批在美国境内使用的新冠疫苗。

【获批疫苗出口】

美国总统约瑟夫·拜登17日说，除先前承诺提供的6000万剂阿斯利康疫苗，美国政府将在今后6周内出口大约2000万剂新冠疫苗。这是美国首次承诺供应已经在美国投入使用的疫苗。路透社分析，这标志着美国疫苗政策“显著转向”。

“我们知道，在肆虐全球的疫情得到控制以前，美国不可能独善其身，”拜登说，“我们需要在全球抗击疫情以确保家园安全，明智之举是帮助他人。”

这2000万剂出口新冠疫苗包括美国辉瑞制药有限公司和德国生物新技术公司联合研发的疫苗、美国莫德纳公司研发的疫苗以及美国强生公司旗下杨森制药公司研发的疫苗。

美国政府先前表示，美方打算与其他国家“分享”6000万剂阿斯利康疫苗。

这种由英国阿斯利康制药公司和牛津大学联合研发的疫苗尚没有在美国获批使用。按照路透社的说法，美国似乎越来越不需要阿斯利康疫苗。

【国内疫情好转】

美国政府17日数据显示，美国已经完成2.72亿剂疫苗接种，分发超过3.4亿剂疫苗。

路透社数据显示，随着疫苗接种推广，美国过去一周新冠死亡病例大幅减少，为近14个月以来最少；新增确诊病例连续5周减少。

美国疾病控制和预防中心14日发布的疫情周报显示，美国过去一周单日新增确诊病例的平均数为35442例，比前一周报告的46390例减少23.6%，比今年1月8日疫情严重时减少85.8%。

白宫没有说明2000万剂疫苗将优先出口哪些国家。法新社报道，拜登暗示美国将尽全力帮助印度抗击疫情。

印度、巴西等国家疫情恶化，而美国疫情逐步好转、拥有大量疫苗储备，国际社会要求美国向其他国家提供疫苗的呼声日益高涨。美国政府因囤积新冠疫苗、限制疫苗原材料出口等受到舆论批评。（包雪琳）（新华社专特稿）

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