本报驻比利时记者 牛瑞飞

春季是比利时民众修缮房屋的高峰时节，各大建材市场纷纷加大促销力度。环保产品是今年的促销主角，隔热性能好的墙体保温板、双层甚至三层玻璃窗等颇受欢迎。让房屋更节能环保正成为比利时的新潮流。

保罗在布鲁塞尔经营一家餐厅，因疫情防控原因停业期间，他认真考虑了房屋改造问题：“仔细对比各种房屋改造材料后，我发现环保材料从长远看性价比更突出。”一家建材市场的销售人员告诉记者：“消费者对环保材料的接受度越来越高，一方面源于环保理念的不断深入，另一方面得益于技术的进步，不少环保材料与普通材料的价格差距越来越小。”

据了解，从2011年起，比利时所有房屋必须取得建筑物能源效率指数证书，根据能源消耗情况一般分为A至G 7个等级。房屋租售时，能源效率指数是买家或租户非常看重的指标，不仅体现了环保理念，更影响入住后的家庭能源账单，指数越高的房屋越有市场竞争力。而环保材料则能够帮助建筑提高能源效率。

从2020年起，比利时所有新建房屋均要达到能源效率指数A级的标准。建筑工人罗兰对记者表示，现在新建房屋流行简约风格，没有繁复的装饰，但一定要达到A级能效标准，外墙保温层、保温玻璃窗和节能灯是标配。

由于历史原因，很多有百年历史的老房子建筑物能源效率指数仅为C、D甚至为F、G级。多数房主会选择进行环保改造，改造后的老房子一般能达到B级。在博里格建材市场，正在挑选窗户的米歇尔告诉记者：“我的房子已有120年历史，能源效率指数被评为G级，家庭能源账单支付压力很大。”他选购了一款保温效果好的双层中空玻璃窗，“虽然这款窗户较贵，但每月能让能源账单节省不少”。

在比利时，人们卖房前一般会重新装修，以提高房屋的竞争力。比利时希普利斯房地产公司资深房屋经纪人高福瑞·巴诺对记者表示：“以前人们重视房屋的外观和便利度，现在则更注重环保。”据他介绍，除了采用环保材料装修，还有越来越多的人在屋顶安装了太阳能电池板。自2002年，比利时实施新能源补贴制度，太阳能光伏板每发电1兆瓦时，可补贴450欧元（1欧元约合7.8元人民币）。比利时可再生能源协会的数据显示，比利时2019年新增太阳能容量544兆瓦。

在记者生活的街区，目前有好几栋房子都在进行节能改造，正在忙碌的装修工人萨勒曼告诉记者：“今年房屋节能改造的活儿特别多，我一周7天全在工作，已签订的合同都排到了6月。”记者的邻居德尚也表示：“住在能源效率指数更高的房子里，就是在为低碳减排作贡献。”

（本报布鲁塞尔电）

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《 人民日报 》（ 2021年05月19日 17 版）

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