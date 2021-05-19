严格控枪才能减少枪祸，这个道理讲得通，但美式民主偏偏让它行不通

“当白宫还在为佐治亚州大规模枪击事件中的8名遇难者降半旗时，又有10人在科罗拉多州的大规模枪击事件中丧生。在这两起枪击事件之间的几天内，另有250名美国人在街头被枪杀。”美国总统拜登不久前在国会发表演讲，如是谈到美国国内枪支暴力泛滥问题。面对连绵不绝的枪击事件，来自民众的怨愤之声此起彼伏，亦如对美式民主的控诉。

枪支暴力事件频发，是美国社会面对的严峻挑战。据美国媒体报道，自1975年以来已有超过150万美国人死于与枪支相关的自杀、谋杀与意外，超过了美国自内战以来所有战争导致死亡人数之和。美国“枪支暴力档案室”发布的数据显示，2020年美国共有超过4.15万人死于枪击，平均每天达110多人，创下历史最高纪录；全美共发生592起大规模枪击事件，平均每天超过1.6起。美国《时代》周刊将如此血腥的一年称为美国几十年来“最暴力的年份之一”。美国官方表示，枪支暴力是美国的一种流行病，是美国“作为一个国家在品格上的缺陷”。

民众因枪支暴力缺乏安全感，因缺乏安全感而购买枪支，这是美国的一种恶性循环。加州大学戴维斯分校的一项研究发现，美国疫情失控导致人们对社会稳定失去信心，许多曾经反对拥枪的人士也开始购枪，导致疫情期间的枪支购买量飙升。据美国《华盛顿邮报》网站报道，在疫情失控、种族抗议和选举冲突交织影响下，2020年美国的枪支销量高达2300万支，比2019年激增64%。美国全国射击运动基金会的数据显示，2020年美国首次购买枪支的人数超过800万人；今年美国枪患问题更趋恶化，第一季度枪支销量达到550万支，是1999年以来销量最多的季度。

枪支文化深深植根于美国传统文化中。美国的合法枪支销售点有13万多家，约是美国麦当劳网点数量的10倍。枪支店比快餐店还普遍，足见“枪瘾”之大——美国民间的枪支拥有量近4亿支，远超其3.3亿的人口总数。美国宪法第二修正案规定：“管理良好的民兵是保障自由州的安全所必需，人民持有和携带武器的权利不得侵犯。”问题是，美国有保护持枪权利之法，却无阻止枪支犯罪之术。《纽约时报》曾研究美国2009年至2018年间19次枪击事件，发现大规模枪击事件中使用的许多枪支都是合法购得的，并通过了联邦背景调查。针对如此怪象，有美国评论家无奈地指出：美国人的生活就是一种“零和游戏”，和平生存的自由不时被“杀戮特权”所取代。

严格控枪才能减少枪祸，这个道理讲得通，但美式民主偏偏让它行不通。美国建国以来仅通过了27条宪法修正案，最近生效的修正案是1789年通过的，但直到1992年才生效。由此推算，废除或修改美国宪法第二修正案几乎是不可能完成的任务。在立法层面，美国民主、共和两党尖锐对立多年，常常不惜“为了反对而反对”，控枪法案在国会闯关的难度不言而喻。当然，与其说是闯国会关，毋宁说是闯反对控枪的利益集团这一关。利益集团通过巨额政治献金获得影响力，完全有能力钳制甚至阻止控枪。1994年以来美国基本上没有通过任何有实质意义的控枪法案。奥巴马政府曾20多次推动控枪，最后都是无果而终。失望的批评家们悲叹：频频出现在美国各大媒体的“枪支管制”一词“像枪支一样普遍”，却从未真正落实。

“美国社会的大规模枪击事件并非正常现象，也并非不可避免。它们是无为、怯懦和贪婪的产物”，是“堕落的政治停滞的结果”。美国媒体的这些评论，反映出舆论对美国枪祸痼疾难除的悲观预期。

《 人民日报 》（ 2021年05月19日 03 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)