本报北京5月18日电 （记者荣翌）外交部近日组织拉美和加勒比国家驻华使节访问新疆，在18日的例行记者会上，外交部发言人赵立坚在回答提问时介绍了有关情况，表示使节们由衷赞叹新疆展现出的经济跨越发展、社会和谐稳定、民族安定团结、宗教信仰自由、文化蓬勃发展的大好局面。

赵立坚说，5月13日至17日，外交部副部长谢锋陪同拉美和加勒比国家驻华使节赴新疆参访。使节团走访了乌鲁木齐、吐鲁番、和田三地，实地考察了新疆社会、经济、文化、民族宗教等方面情况，积极对接新疆拉美合作新机遇。来自拉美和加勒比地区19个国家的23位驻华大使和高级外交官参加。

他表示，使节团在乌鲁木齐参观了反恐和去极端化斗争主题展、国际大巴扎、清真寺、输变电企业、农业博览园、伊斯兰教经学院、乌鲁木齐经济技术开发区，参加了“新疆是个好地方”交流会；在吐鲁番参访了特色农产品电商企业、清真寺、馕产业园、火山红酒庄；在和田参观了墨玉桑皮纸一条街、果业核桃交易市场、Atlas丝绸有限公司、团城老街等，还走进普通维吾尔族群众家庭，喝茶聊天，共尝新疆美食。

赵立坚表示，访问期间，使节们踊跃接受国内外媒体采访，畅谈访疆亲身体验和真实感受：由衷赞叹新疆展现出的经济跨越发展、社会和谐稳定、民族安定团结、宗教信仰自由、文化蓬勃发展的大好局面；表示恐怖主义是全世界面临的共同挑战，充分理解支持中国政府在新疆为反恐和去极端化斗争所做努力，积极评价教培中心发挥的重要作用；愿积极推动本国同新疆开展清洁能源、电力设备、现代农业、特色旅游等领域务实合作。

《 人民日报 》（ 2021年05月19日 03 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)