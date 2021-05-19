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贫困治理与现代化发展国际论坛举办

2021年05月19日05:35 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报怒江5月18日电  （记者叶传增）5月18日，贫困治理与现代化发展国际论坛在云南省怒江傈僳族自治州举办，会议主题为“推进全球贫困治理 促进现代化发展”。来自18个国家和联合国等4个国际组织的驻华使节、官员和专家学者共约150位中外嘉宾出席论坛，探讨中国减贫经验对全球贫困治理的启示，推动减贫和发展领域合作，共商世界可持续发展和现代化之道。

　　在论坛主题下，与会嘉宾围绕“交流减贫经验 深化共同发展”“巩固减贫成果 促进乡村振兴”“推进绿色减贫 共建生态文明”3个议题进行了充分探讨与对话。

　　会上发布了《中国减贫的全球认知和经验启示》报告。报告指出，各国应加强减贫经验交流互鉴，促进中国减贫经验与世界发展实际相对接，推动贫困治理与现代化发展有效衔接，共同推动落实《联合国2030年可持续发展议程》。

　　此外，参会嘉宾还将参观怒江州减贫交流中心，并在怒江州实地走访调研，亲身感受中国在脱贫攻坚、乡村振兴、城乡融合发展等方面的成就与经验。

　　本次论坛由中国外文局、云南省人民政府、中国公共关系协会、中国人民大学主办，当代中国与世界研究院、云南省人民政府新闻办公室、怒江州人民政府承办。此次国际论坛为促进中国乡村振兴与现代化建设相衔接，推动世界贫困治理与可持续发展提供了平台支持和智力支撑，受到中外与会嘉宾、专家学者的高度评价。

　　（贫困治理与现代化发展国际论坛发言摘编见第十五版）


　　《 人民日报 》（ 2021年05月19日 03 版）
(责编：郝江震、岳弘彬)

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