本报记者 王传宝 吴 刚

“40多年来，我先后13次访华。回顾我亲眼所见中国的发展变化，如同看一部纪录片，每一个阶段、每一幕场景都令人惊叹。”土耳其爱国党主席佩林切克日前在接受本报记者采访时表示，中国共产党的百年历史是一部波澜壮阔的“英雄史”“传奇史”。中国共产党和中国人民共同书写的壮丽诗篇，为人类社会探索了可资借鉴的发展道路，也为世界各国政党树立了典范。

佩林切克是土耳其知名政治家。1978年，佩林切克参与创建土耳其工农党，此后又担任过土耳其社会主义党、工人党高层，2015年后出任爱国党主席。他代表所在政党与中国共产党保持着长期友好的党际交流。

走进爱国党党部的图书馆，《习近平谈治国理政》被摆放在突出位置。“我通读了这部著作，它创造性地回答了当今中国与世界发展的一系列重要问题，将中国共产党先进的治国理政经验奉献给世界。”佩林切克说，中国共产党拥有带领中国人民建设中国特色社会主义的坚定意志和坚强能力。建设中国特色社会主义，没有现成的经验可以复制，一切都要靠在实践中不断学习总结。中国共产党始终从中国国情出发，以创新的方式解决前进道路上遇到的困难和问题，这是一笔宝贵的财富。“中国共产党的未来是光明的，它为人类社会提供了非常重要的发展经验。”

近年来，佩林切克在当地报纸《光明报》上设立专栏，介绍他在中国的实地参访经历，以及对中国发展道路的深入思考。看到西方一些政客和媒体编造涉疆谎言，佩林切克利用多个渠道发声，讲述自己眼中真实、客观的新疆。“中国新疆取得了巨大发展成就，这种成就不仅体现在经济社会方面。在访问吐鲁番、喀什、伊犁时，我看到当地文化得到了很好的保护。学校除了教授国家通用语言文字之外也教授当地少数民族语言。”佩林切克强调，新疆开展的反恐和去极端化工作取得显著成效。恐怖主义是全人类共同的敌人，国际社会需要加强团结协作，共同打击恐怖主义。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国上下同心，在短时间内控制住疫情，实现经济快速复苏。佩林切克对中国抗击疫情的成果表示赞赏，“疫情防控阻击战真实反映出中国共产党的执政理念和执政能力。”他说，中国共产党始终把人民生命安全和身体健康放在第一位，这是中国抗疫斗争取得胜利的重要法宝。同时，中国积极向各国伸出援手，为促进抗疫国际合作作出了突出贡献。

佩林切克对中国的减贫问题尤为关注。他称赞道：“一个14亿多人口的国家摆脱贫困，这是人类发展过程中一项多么伟大的历史成就！它不仅有助于推动世界减贫事业，更为人类全面摆脱贫困点燃希望。”

佩林切克回忆起2017年在北京参加中国共产党与世界政党高层对话会的情景。中共中央总书记、国家主席习近平出席中国共产党与世界政党高层对话会开幕式并发表主旨讲话，强调政党要顺应时代发展潮流、把握人类进步大势、顺应人民共同期待，志存高远、敢于担当，自觉担负起时代使命。

佩林切克表示，习近平总书记在主旨讲话中强调每个民族、每个国家的前途命运都紧紧联系在一起，并将世界各国政党视为推动人类文明共同进步的重要力量，“这一重要讲话具有历史性意义”。

“中国共产党以完全平等和真诚的原则对待其他政党，令人由衷称赞。”佩林切克高度赞赏中国共产党积极推进各国政党交流交往。“作为世界上党员人数最多的政党，中国共产党从来不向其他政党强加自己的立场，而是让其他政党根据各自的国情选择自己的发展道路。这也是我们从中国共产党的对外交往中获得的一条重要启示。”

《 人民日报 》（ 2021年05月19日 03 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)