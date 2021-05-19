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伊朗议员发表联合声明要求美国完全取消对伊制裁

2021年05月19日05:04 | 来源：新华社
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　　新华社德黑兰5月18日电（记者王守宝　高文成）伊朗议会200名议员18日发表联合声明说，美国完全取消对伊制裁是伊朗恢复履行伊朗核问题全面协议的主要条件。

　　声明说，美国对伊制裁应“完全、可验证、不可逆转地”取消。取消部分制裁“相当于没有取消制裁”，同意保留部分制裁意味着“承认其合法性”。

　　声明说，从正在奥地利首都维也纳举行的会谈进展来看，美国和其他西方国家尚未表现出完全取消对伊制裁的意愿。伊朗的核活动在该国清洁能源利用、环境保护、制药和农业发展等方面发挥着重要作用。伊朗只有从伊核协议中取得真正的经济利益，伊朗与其他国家开展的对话才能判定为富有成效。

　　2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取的措施“可逆”。为讨论美伊两国恢复履约问题，伊核协议相关方今年4月初开始在维也纳举行会谈。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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