新华社巴黎5月18日电（记者唐霁）法国总统马克龙18日与埃及总统塞西、约旦国王阿卜杜拉二世举行三方会谈，讨论巴勒斯坦和以色列冲突问题。

据法国媒体报道，马克龙、正在法国访问的塞西当天通过远程视频方式与阿卜杜拉二世举行三方会谈。三国领导人讨论了在中东地区进行调解的问题，呼吁巴以尽快实现停火，避免冲突蔓延。此前一天，马克龙和塞西就中东问题进行了讨论，希望共同努力，在解决巴以冲突问题上发挥调解作用。

据埃及媒体报道，塞西在会谈中表示，根据联合国决议建立一个独立的巴勒斯坦国是结束巴以长期冲突的唯一途径。埃及将继续尽最大努力，通过加强与国际社会有关方以及巴以双方的接触，阻止局势继续升级。埃及支持所有旨在结束目前紧张局势、恢复稳定和减少伤亡的国际努力。塞西在会谈中还宣布，埃及将拨款5亿美元支持加沙地带重建。

另据约旦王宫发表的声明，阿卜杜拉二世在会谈中表示，约旦将与包括法国、埃及等在内的国际社会一道，努力保护巴勒斯坦人民的合法权利，阻止以色列一切暴力、挑衅行径，制止以色列对加沙地带的侵略行为，防止局势进一步恶化。阿卜杜拉二世说，约旦一贯主张保护巴勒斯坦人民的合法权利，支持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都的独立的巴勒斯坦国，在“两国方案”基础上实现巴以永久和平。

连日来，巴勒斯坦和以色列之间的流血冲突不断升级，造成包括妇女和儿童在内的大量人员伤亡，引发国际社会严重关切。据报道，截至18日，双方冲突已致以方12人死亡、100余人受伤，加沙地带巴勒斯坦人有213人死亡、1400余人受伤。（参与记者：李碧念、冀泽）

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