新华社耶路撒冷5月18日电（记者尚昊）以色列急救组织“红色大卫盾”18日发表声明说，加沙地带武装组织当天向以色列南部发射火箭弹，造成两人死亡。以色列警方说，两名死者为泰国公民。

以色列急救组织的声明说，事发在以南部靠近加沙地带埃什科勒地区的一处包装工厂，两名死者为在此工作的外国工人。此外，袭击事件还造成7人受伤，其中1人重伤。

此前，一名印度公民在以色列南部遭遇火箭弹袭击死亡。

以色列国防军18日说，以军当天出动战机，袭击了巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的多个火箭弹发射场和军事大院等。而自10日以来，加沙地带武装组织已向以方发射3500多枚火箭弹。

根据以色列国防部的决定，以色列与加沙地带之间的凯雷姆沙洛姆检查站18日短暂重新开放，以便将燃料、药品等人道主义物资转移到位于加沙地带的联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处。

巴以双方数字显示，截至18日，双方冲突已致以方12人死亡、100余人受伤，加沙地带巴勒斯坦人有213人死亡、1400余人受伤。

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