新华社圣地亚哥5月17日电（记者张笑然）智利卫生部17日更新了中国科兴新冠疫苗在该国“真实世界研究”中的保护效果：该疫苗在第二剂接种14天后，预防有症状感染的有效率为65.3%，预防住院治疗的有效率为87%，预防进入重症监护病房的有效率为90.3%，预防感染所致死亡的有效率为86%。

“真实世界研究”与传统的随机对照试验不同，是指通过收集真实世界环境中与患者有关的数据，获得医疗产品的使用价值及潜在益处或风险的证据。

主持这项研究的智利卫生部顾问阿劳斯说，经过数月的跟踪，目前积累的数据是“可靠的和积极的”，证明了尽管存在新冠变异病毒流行，科兴疫苗仍有较好的保护效果。他说，随着时间推移，针对科兴新冠疫苗保护效果的评估将越来越精确和趋近于真实情况。据悉，智利卫生部还将逐月更新相关数据。

智利卫生部副部长达萨说，此项研究公布的数据再次证明全民接种的重要性，智利所使用的疫苗对预防有症状感染、减少入院和预防新冠感染所致的死亡是有效的。

智利于2月3日启动全国新冠疫苗大规模接种。截至本月16日，智利全国接种总剂次为1657万，其中超过80%为中国科兴新冠疫苗。

今年4月16日，智利卫生部首次发布了科兴疫苗在该国“真实世界研究”中的保护效果。首次公布的数据显示，该疫苗在第二剂接种14天后预防有症状感染的有效率为67%，预防住院治疗的有效率为85%，预防进入重症监护病房的有效率为89%，预防感染所致死亡的有效率为80%。

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