新华社昆明5月18日电（记者吉哲鹏）贫困治理与现代化发展国际论坛18日在云南省怒江傈僳族自治州召开。来自18个国家和联合国等4个国际组织的驻华使节、官员和专家学者，共150余位中外嘉宾出席论坛，探讨中国减贫经验对全球贫困治理的启示，共商世界可持续发展和现代化之道。

在论坛上，与会嘉宾围绕“推进全球贫困治理 促进现代化发展”主题，探讨建立健全防止返贫的体制机制，推动减贫战略和机制体系平稳转型，持续改善贫困地区民生福祉，并就“交流减贫经验 深化共同发展”等3个分议题进行探讨。

与会嘉宾认为，中国的脱贫攻坚是全球消除贫困共同行动的重要组成部分，为全球减贫治理提供了中国样本。其中，怒江州的减贫经验与启示、中国平安“三村工程”减贫实践、科大讯飞的人工智能赋能减贫等案例受到极大关注。

全国政协委员、国务院新闻办公室原副主任、中国公共关系协会会长郭卫民说，怒江脱贫前后的巨大变化，是中国脱贫攻坚进程中的典型案例。中外应共同总结中国脱贫攻坚的成就经验，深入探讨全球减贫的目标路径，包括客观真实讲好脱贫故事、切实加强减贫国际合作，以及巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等。

中国外文局局长杜占元认为，中国在减贫领域取得的历史性成就展示出中国道路在增进人民福祉、促进共同富裕方面的显著成效，也极大加速了世界减贫进程，其中的创新理论、有效经验和成功做法，为全球贫困治理提供了中国智慧和中国方案。

联合国世界粮食计划署驻华代表屈四喜认为，中国提前10年实现了《联合国2030年可持续发展议程》的减贫目标，不仅得到了广大发展中国家的仰慕和称颂，更进一步夯实了中国乡村振兴发展和全面现代化的经济社会基础。

联合国驻华协调员常启德在发言中表示，中国的成就绝非偶然。无论是在制造业、基础设施、开放市场、还是农业部门准入方面，中国的减贫经验都值得学习。

减贫是一个世界性难题，来自泰国、阿根廷等国家的与会代表期待分享中国减贫经验。泰国前副总理、泰中友好协会会长功·塔帕朗西在发言中说，泰国和全世界都希望借鉴中国的减贫经验，尤其是精准扶贫措施，包括中国在电商扶贫、农业和水利基础设施建设、农业科技推广、作物新品种研发等方面的有效做法。

佛得角驻华大使塔尼亚·罗穆阿尔多说，中国的脱贫经验向我们展现了通过精心设计的方案、可持续发展的创新和现代技术，可有效提高整体生产能力，并促进贸易和投资。

当代中国与世界研究院《中国减贫的全球认知和经验启示》报告也同期发布。该院院长于运全介绍，报告精准提炼了中国减贫的人民至上、精准扶贫等5大核心理念，并深入分析了有关中国减贫的全球认知和舆论态势，对如何进一步推进世界减贫事业和现代化进程提炼了经验启示。

据介绍，本次论坛主办方还将组织走访怒江易地扶贫搬迁安置点、参观怒江州减贫交流中心等活动。

本次论坛由中国外文局、云南省人民政府、中国公共关系协会、中国人民大学主办，当代中国与世界研究院、云南省人民政府新闻办公室、怒江州人民政府承办。

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