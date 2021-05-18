人民网雅加达5月18日电（记者徐伟、张杰）5月18日，印度尼西亚总统佐科前往雅万高铁施工现场，视察项目建设情况。

据介绍，雅万高铁建设现已经进入路基、桥梁、隧道下部结构向架梁、铺轨转换，是工程建设向运维准备转换的关键阶段。两国铁路建设者统筹推进疫情防控和工程建设，取得了系列成果。现场高铁建设的形象进度逐步显现，全线土建工程完成量占土建总量的83%，全线13座隧道已贯通8座，大部分重点路段连续梁和框架墩施工完成，主要路基、桥梁、隧道、车站房建等工程均平稳有序推进。

在雅万高铁1号梁场，佐科听取了中国印尼高铁合资公司董事长关于项目总体进展情况的汇报，并通过视频连线方式，与中国电建负责施工的德卡鲁尔动车所铺轨基地工点、中国中铁负责施工的6号隧道工点，以及印尼国有建设公司负责施工的哈利姆车站工点现场负责人召开视频会议，进一步了解各工点施工情况。佐科还乘坐升降机来到1号梁场架梁起点处桥面，查看1号梁场总体情况和桥面运架梁作业情况。

随后，佐科来到雅万高铁1号隧道出口，了解1号隧道盾构施工情况。作为全线唯一一座采用盾构施工的隧道，该隧道使用中国自主研发的超大直径盾构机，开挖直径达到13.23米，创东南亚地区之最，于去年12月15日安全优质精准贯通。在听取工点现场负责人的汇报后，佐科步行下井，实地查看了已经盾构成型的隧道。

佐科在视察期间表示，目前雅万高铁建设进展已达73%，希望项目能在2022年初进入运营准备阶段，2022年底具备开通运营条件，同时希望高铁能够连接轻轨和地铁，以节省时间、提高效率，提升本国的国际竞争力。佐科还希望，在雅万高铁建设中开展知识技术转移，使印尼当地员工获得高铁建设技术，为将来可能建设到泗水的延长线积累高铁建设经验。

雅万高铁自2018年6月全面开工建设以来，在中印尼两国元首的高度重视和亲自推动下，在中国国家发展改革委、外交部、中国驻印尼大使馆的大力支持下，中国国铁集团牵头组织中方参建企业与印尼政府、企业密切合作，积极推进征地拆迁、项目投资、土建施工、人才培训等工作，确保了工程进展顺利，也促进了印尼相关产业发展和劳动力就业等，深化了两国民心相通和传统友谊。

雅万高铁是中印尼两国务实合作的标志性项目，连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，全长142公里，最高设计时速350公里，是我国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地的典范工程。项目建成后，雅加达到万隆的出行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟，将有助于促进印尼经济社会发展，深化中印尼两国经贸合作和人文交流等。

当天，印尼海洋与投资事务统筹部长卢胡特、国企部长艾瑞克、财政部长英卓华、中国驻印尼大使肖千及中印尼两国参建企业现场负责人等陪同视察。

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