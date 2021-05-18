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新华社巴黎5月18日电（记者唐霁）18日是“国际博物馆日”，中法相关机构联合举办“敦煌学的跨时空交流与数字保护探索”线上交流研讨会，会议宣布启动中法“数字藏经洞”项目，共同探索敦煌文物数字化保护与传播发展的新方向，让更多人能通过数字窗口欣赏敦煌文物，感受敦煌文化之美。

研讨会由中国敦煌研究院、法国吉美博物馆、腾讯、法中文化艺术联合会共同举办。据主办方介绍，来自北京、巴黎、深圳、兰州的专家参加了此次研讨会，各方从敦煌的艺术文化出发，就数字时代下，文化遗产的保护和创新传播交流了观点。

法国吉美博物馆主席索菲·马卡里乌指出，吉美馆藏的敦煌文物在艺术及文化上具有相当的学术价值和社会价值，期望借助数字桥梁，让中法之间的敦煌文化交流不断加深与拓展，能够开展更多数字化文物的联展。

敦煌研究院院长赵声良在发言中表示，敦煌石窟的东方美学具有世界性，体现了多民族多地域文化的特点。数字化是敦煌文化得以弘扬的重要手段，中国希望更多联动法国吉美博物馆在内的文博机构，推动敦煌文物的数字化以及学术交流，在全球更好地弘扬敦煌文化。

主办方表示，敦煌研究院与法国吉美博物馆的学术交流与互动，将从数字保护、数字传播等角度，搭建起常态的合作模式，并探索更多中法相关的文化合作，包括中法敦煌文物互展等。同时还将与更多中外文化机构一起进行敦煌文化的交流和数字化探索，共同打造网上文化交流共享平台，促进交流互鉴，加强文化产品的数字化生产和网络化传播。

(责编：赵欣悦、白宇)