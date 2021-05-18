新华社北京5月18日电（记者马卓言、孙楠）针对近期美国在巴以问题上的有关言行，外交部发言人赵立坚18日表示，美方非但不积极作为阻止巴以冲突，甚至还准备火上浇油，美方在安理会已陷入空前孤立，完全站在了人类良知、道义的对立面。

当日例行记者会上，有记者问：当前，巴以局势不断升级，但美国16日第三次阻止安理会通过一项呼吁巴以停火止暴和保护平民的联合声明。另据消息人士称，美已同意向以出售价值7.35亿美元的精准制导导弹。中方对此有何评论？

赵立坚表示，在联合国安理会16日举行的巴以冲突紧急公开会上，绝大多数安理会成员呼吁立即停火，防止爆发全面危机；要求保护平民，避免更大伤亡；坚持政治解决，呼吁巴以双方尽早在“两国方案”基础上恢复和谈；认为安理会应发出一致声音，公正推进巴以和谈进程，努力推动巴以两国实现和平共处。

“然而，美方非但不积极作为阻止巴以冲突，甚至还准备火上浇油。美方在安理会已陷入空前孤立，完全站在了人类良知、道义的对立面。”赵立坚说。

赵立坚表示，国际社会对美国在巴以冲突中的所作所为深感失望。人们不禁要问：这就是美国政府标榜的美式人权与价值观外交吗？美国把维护穆斯林的人权挂在嘴上，为什么对巴勒斯坦人民的人权漠不关心？美国只问亲疏，不问立场，只在乎自己的利益，恐怕只是拿人权当幌子吧？安理会已因美国反对无法就巴以冲突问题采取行动，这就是美国所说的以规则为基础的国际秩序吗？

他表示，面对冲突造成越来越多的无辜平民失去生命，美国应该承担应尽责任，采取公正立场，和国际社会大多数成员一道，支持安理会为推动缓解局势、重建信任、政治解决发挥应有作用。

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