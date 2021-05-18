新华社北京5月18日电 题：美国在巴以问题上“拉偏架”令人不齿

新华社记者辛俭强

近日，巴以冲突不断升级，停火止暴刻不容缓。流血悲剧再次告诉人们，只有全面、公正、持久地解决巴勒斯坦问题，中东地区才能真正实现持久和平和普遍安全。在各方推动局势降温的同时，事实再次昭示，美国不公正的中东政策，是巴勒斯坦问题长期得不到公正解决的重要原因。

这轮冲突是2014年以来巴以之间最大规模的冲突。过去短短8天中，约有200名巴勒斯坦人在冲突中丧生，其中约半数是妇女和儿童，此外有约1300人受伤；以色列一方也有10人死亡，上百人受伤。

过去70余年里，巴以双方深陷报复与反报复的暴力循环，流血冲突不断。一段时间以来，中东局势总体趋向缓和，巴以大规模流血冲突相对较少，此次突然爆发可能令人意外，实则有内在的必然性。

巴勒斯坦问题从未得到公正的解决。特别是近年来，中东和平进程偏离原有轨道，联合国决议没有得到切实执行，尤其是巴勒斯坦独立建国权利受到持续侵害，巴勒斯坦人民的困境进一步加深。

巴以冲突持续不断，有其深刻而复杂的历史、宗教和民族原因。但在地缘政治层面，美国长期奉行的不公正的中东政策，一直受到国际社会的诟病。

远的不说，在特朗普政府任期内，美国将驻以使馆迁至耶路撒冷，承认耶路撒冷为以色列首都，承认犹太定居点合法地位，推出所谓“中东和平新计划”，通过巧妙包装但实则是颠覆“两国方案”基本原则，关闭巴解组织驻美代表处，停止对联合国近东难民救济和工程处的捐助……一桩桩，一件件，无一不严重损害巴勒斯坦人的利益。

拜登政府自上台后，一直声称要对前任的做法作出调整，但口惠而实不至。此轮冲突爆发后，拜登政府强调以色列拥有“自卫权”，并成为安理会中唯一一个否决敦促巴以停火联合声明的国家，这不仅令处在危难中的巴勒斯坦人感到愤怒和失望，也在美国国内和美国的盟友中遭到很多批评。法国《世界报》在社论中指出，美国政府“丝毫没有想要解决冲突的意思”。

在这轮巴以冲突中，可以看到，当包括妇孺在内的平民死伤累累时，美国政府不仅依然“拉偏架”，甚至公然批准向以色列出口价值高达数亿美元的精确制导武器。土耳其总统埃尔多安说：“美国是在用沾满鲜血的手书写历史。”

叙利亚著名诗人、思想家阿多尼斯曾说，巴以冲突是浓缩了人类的仇恨与偏执、狭隘与自私的时代之隐喻。这番话，发人深省。

在巴以问题上，只有公平公道，兼顾各方利益，才能达成各方都接受的方案。巴勒斯坦问题如果不从根源上得到公正的解决，以暴易暴的死循环依然会持续下去。

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