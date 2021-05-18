新华社墨西哥城5月17日电（记者吴昊）墨西哥总统洛佩斯17日就20世纪墨革命时期背景下伤害华人的事件致歉。

当天上午，洛佩斯及中国驻墨西哥大使祝青桥等出席在墨北部科阿韦拉州托雷翁市举行的致歉仪式。洛佩斯在致辞中就“托雷翁事件”等伤害华人事件向中国和墨西哥华人社群致歉。他还对中国领导人及中国人民在疫情艰难时刻为墨方提供的支持表示感谢。

祝青桥在致辞中说，历史是最好的教科书，要汲取历史教训，防止悲剧重演，珍惜中墨友好，创造更加美好的未来。面对新冠肺炎疫情，中墨两国同舟共济、守望相助，在两国关系史上留下了浓墨重彩的一笔。中方愿同墨方一道，持续深化各领域互利友好合作，进一步造福两国人民，为构建人类命运共同体作出更大贡献。

据当地媒体报道，自19世纪下半叶起，越来越多的华人来到墨西哥，从事修铁路、挖矿、种植棉花等工作。托雷翁是20世纪初墨西哥革命期间，马德罗派夺取的最后一座大城市，在攻占过程中发生杀害平民事件。1911年5月中旬，托雷翁有303名华人遭到杀害，大量华人居所、商铺、餐馆、银行被洗劫，相关事件也被称为“托雷翁事件”或“托雷翁惨案”。

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