韩国外交部部长郑义溶与经济人文社会研究会理事长丁海龟。韩国外交部供图

人民网讯 据韩国外交部消息，5月17日，韩国外交部与韩国经济人文社会研究会签署合作协议，共同推进“中韩关系未来发展委员会”成立。

韩国经济人文社会研究会是韩国国务总理室下属机构，主要负责为国家研究项目提供政策支持、促进知识产业发展。此外，提出国家未来发展蓝图和战略研究计划也是其业务内容之一。

2022年将迎来中韩建交30周年。在2020年11月举行的中韩外长会谈上，两国就成立中韩关系未来发展委员会达成共识。中韩关系未来发展委员会是由中韩两国民间专家参与的临时组织，将负责规划未来30年中韩关系发展蓝图。

合作协议中，韩国外交部指定经济人文社会研究会为“中韩关系未来发展委员会”韩方秘书处，双方合作推进相关业务开展。经济人文社会研究会将作为秘书处，为中韩关系未来发展委员会提供运营管理及研究、活动相关支持，协助其提出加强中韩两国各领域合作方案及规划未来合作蓝图。

韩国外交部长郑义溶表示，两国民间人士共同讨论未来两国关系发展方向，从这一点来看，中韩未来关系发展委员会意义重大。我相信经济人文社会研究会将会凭借其专业和经验，为委员会的成功运转作出巨大贡献。

韩国外交部表示，将积极协助推进“韩中关系未来发展委员会”建成及顺利落实规划两国未来发展方向和蓝图相关任务。（翻译：申玉环 实习生刘峥 审校：吴三叶）

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