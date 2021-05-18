美国不但囤积大量的新冠疫苗，还限制疫苗原材料出口，种种表现将“美国第一”“美国优先”的思维表现得淋漓尽致。就连美国媒体都看不下去了，纷纷呼吁美国将其过剩的疫苗提供给世界，否则将是“道德上的暴行”。

正当世界各国都在想方设法获得急需的新冠疫苗的时候，上亿剂疫苗正闲置在美国的仓库里。据美国有线电视新闻网报道，到今年夏天，美国的多余疫苗可能达到3亿剂甚至更多。

美国沃克斯新闻网评论说，美国新冠疫苗过剩情况“令人瞠目结舌”。如果美国不尽快向世界提供这些疫苗，这将是“道德上的暴行”，“美国应该向世界提供其过剩的疫苗，就是现在”。

彭博社报道说，美国疾控中心的数据显示，美国积压了超过2700万剂莫德纳新冠疫苗、3500万剂辉瑞新冠疫苗。此外，在美国仓库中还有数以千万计的阿斯利康疫苗。杜克大学的研究人员估计，到7月，美国将有至少3亿剂过剩疫苗。

目前，美国囤积的新冠肺炎疫苗数量惊人。杜克大学全球健康创新中心追踪全球疫苗合同发现，今年1月，美国已经抢购约26亿剂疫苗，约占全球总量1/4，是美国3.3亿人口需求量（按一人两剂计算）的近4倍。该报告作者之一乌达雅库马尔说，“假设我们为每个成年人甚至12岁以上的儿童都保留一剂或两剂疫苗，除了短期需求，我们将会剩余几亿剂。”

《纽约时报》的社评说，现在美国“是时候给世界其他地区提供帮助了”，这是“义务与机遇并存的时刻”。“不幸的是，拜登政府迄今为止仍未采取大胆、全面的策略，来尽快帮助世界接种疫苗。”《纽约时报》认为，“美国和世界上最富有的一些国家正面临巨大的道德挑战。”

纽约时报社评部分内容截图。网络图片

“朱门酒肉臭，路有冻死骨”

近日，印度疫情失控，疫苗短缺严重,因新冠病毒造成的死亡人数飙升,而美国宁可自己的过剩疫苗堆积成山，也不肯慷慨支持盟友，说好的盟友，不过是“塑料兄弟情”。

彭博社引用公共卫生专家的话说，美国应该将仓库里堆积的新冠疫苗运送到印度等疫情肆虐的地方。加州大学旧金山分校医学教授莫妮卡·甘地表示，“你知道的，这里（美国）的新冠疫苗供过于求；这里（美国）有过剩的新冠疫苗”。她呼吁美国将这些疫苗运往印度。

《福布斯》杂志网站援引分析公司Airfinity数据显示，中国是全球最大的新冠疫苗出口国，到今年3月，中国已向全球出口1.09亿剂疫苗，出口占总产量的48%。美国作为全球第二大疫苗生产国，当时生产的1.64亿剂疫苗全部自用。

彭博社评论说，随着美国疫苗接种速度放缓以及疫苗积压越来越多，美国“正处于公共卫生、道德和外交的十字路口”。“中国出口的新冠疫苗比任何国家都要多，这增强了中国的国际形象并提高了中国的影响力。”

美国疾控中心前代理主任查德·贝瑟认为：“如果我们真的愿意在疫苗接种方面采取道德的方式，那么我们应该给最脆弱的人群提供疫苗，无论他们在哪里。但这在政治上不现实。”

对于美国在疫苗分配方面种种“美国优先”的做法，彭博社的文章发问道，“美国是否还应该每周购买和分发数百万剂新冠疫苗？美国是否应该减少疫苗订单，让药品生产商能够释放产能，为那些有需要的国家提供更多的疫苗？”

美国确保本国“比充足还要更多”的疫苗供应政策未改变

迫于国际舆论压力，美国政府近日口头许诺将在未来几个月与他国分享约6000万剂阿斯利康疫苗。但阿斯利康疫苗尚未在美国获批使用。彭博社评论说，这些阿斯利康疫苗“都是美国不需要或不想用的疫苗”。

美国总统拜登5月17日宣布，美国将在6月底之前再向世界增运2000万剂疫苗，其中包括辉瑞、莫德纳和强生。到目前为止，美国只与邻国加拿大和墨西哥分享了大约450万剂阿斯利康疫苗，而且还是“借”的。

即便如此，此举也让美国内部有很大反对声音。美国政治新闻网报道说，分享疫苗的决定导致拜登政府的高层出现“分裂”，很多人坚持必须给美国保留足够的疫苗库存。

另外一份民调显示，许多美国民众反对向他国捐赠疫苗。沃克斯新闻网报道说，48%的受访者认为拜登政府不应该给其他国家捐赠疫苗，中年人的反对声音更多。因此，彭博社评论说，没有迹象表明，美国确保本国“比充足还要更多”的疫苗供应政策会在短期内发生改变。