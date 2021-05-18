数量“惊人”！美国如此囤积新冠疫苗，连美国媒体都看不下去了
2021年05月18日18:40 | 来源：人民日报国际
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正当世界各国都在想方设法获得急需的新冠疫苗的时候，上亿剂疫苗正闲置在美国的仓库里。据美国有线电视新闻网报道，到今年夏天，美国的多余疫苗可能达到3亿剂甚至更多。
美国不但囤积大量的新冠疫苗，还限制疫苗原材料出口，种种表现将“美国第一”“美国优先”的思维表现得淋漓尽致。就连美国媒体都看不下去了，纷纷呼吁美国将其过剩的疫苗提供给世界，否则将是“道德上的暴行”。
5月5日，美国民众在华盛顿国家广场附近举行抗议示威，反对美国政府大量囤积疫苗的行为。影像中国
沃克斯新闻网评论截图。网络图片
纽约时报社评部分内容截图。网络图片
在世界抗疫的关键时刻，美国要么无所作为、落井下石，要么开空头支票，甚至前一段时间连空头支票也懒得开，大讲特讲“美国优先”。美方最近对外刚做了一些姿态，还没有采取什么行动，就俨然摆出一副“救世主”的样子。如果美方真的关心其他国家人民生命健康，如果真心同他们站在一起，如果真的相信他们嘴上所说的民主和人权，他们就应该言行一致。
(责编：刘叶婷、常红)
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