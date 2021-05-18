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欧盟出台海洋经济可持续发展方案

2021年05月18日16:52 | 来源：新华社
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　　新华社布鲁塞尔5月17日电（记者陈文仙 李骥志）欧盟委员会17日出台一项新方案，旨在推动欧盟海洋经济的可持续发展。

　　欧盟委员会当天发布声明说，可持续的海洋经济对实现欧洲经济可持续发展目标、确保在新冠疫情中实现经济复苏至关重要。欧盟将加大对发展可持续海洋经济的投资，满足减少海洋污染的融资需求。

　　根据这份方案，欧盟推动海洋经济发展的主要措施将包括：开发海上可再生能源、减少海洋运输碳排放，实现碳中和及零污染目标；转向循环经济减少污染；保护生物多样性；在沿海发展绿色基础设施，保护海岸线；确保海产品的可持续生产；加强海洋空间管理，促进可持续利用海洋环境方面的合作等。

　　欧盟委员会在声明中呼吁欧盟成员国在2021年前就海洋空间进行正式规划，投资创新技术，推动向可持续的海洋经济过渡，以应对气候变化和生物多样性危机。

　　欧盟委员会分管环境、海洋和渔业事务的委员维尔吉尼尤斯·辛克维丘斯说，海洋经济为欧盟渔业、航运等行业提供至少450万个就业机会，将为欧洲减排发挥重要作用。

(责编：崔越、刘叶婷)

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