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法英共同研发的一款新冠候选疫苗显示积极效果

2021年05月18日16:19 | 来源：新华社
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　　新华社巴黎5月17日电（记者陈晨）法国制药企业赛诺菲集团和英国葛兰素史克公司17日联合发表新闻公报说，新的Ⅱ期临床试验结果显示，两家企业共同研发的重组蛋白新冠候选疫苗能诱导所有年龄段的成年志愿者产生强烈的免疫反应。

　　这两家企业2月22日宣布该候选疫苗启动新的Ⅱ期临床试验。公报说，新的Ⅱ期临床试验共有722名志愿者参与，年龄在18至95岁之间。结果显示，所有年龄组和接种不同剂量的志愿者在注射第二剂疫苗后血清转化率在95%至100%之间，且无耐受性和安全性问题。

　　总的来说，这款候选疫苗诱导产生的中和抗体水平与自然感染产生的中和抗体水平相当，其中在18至59岁年龄组志愿者体内观察到的抗体水平更高。此外，曾经感染新冠病毒的志愿者在接种一剂疫苗后也产生了高中和抗体水平，表明这款疫苗有潜力作为加强疫苗使用。

　　公报还说，基于这款候选疫苗在Ⅱ期临床试验显示积极效果，两家企业计划在未来几周内启动全球Ⅲ期随机、双盲试验，招募来自不同国家的超过35000名成年志愿者参与。试验将采用10微克剂量的疫苗，结合葛兰素史克佐剂使用。根据公报，如果Ⅲ期试验进展顺利，疫苗有望在今年第四季度获批上市。

　　此外，两家企业还打算研究评估该款疫苗以较低剂量使用时，作为延续现有疫苗保护效力的加强剂的潜力。

(责编：崔越、刘叶婷)

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