人民网北京5月18日电 （记者李欣怡）5月18日，RCEP产业合作委员会第一次会议召开。100多位工商界代表出席了会议，就推动RCEP国家产业链对接，加强工商界合作进行探讨。

会上，RCEP产业合作委员会主席、中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁在主旨发言中表示，RCEP协定的即将生效，不仅将推动区域内各国经济的联动发展，也为各国增进抗疫合作提出了迫切要求。疫情使各国之间产业链受到重大冲击，RCEP则为区域各国产业合作及产业调整、升级提供了有利条件。RCEP产业合作委员会的应运而生，是符合工商界增进合作需要的产物。

会上，中国商务部亚洲司前司长吕克俭、菲律宾工商会永久名誉会长蔡聪妙、泰-中商务委员会主席邱威功、新加坡制造商总会会长符标雄、缅甸中华总商会会长林文猛、韩国国际贸易协会副会长赵学熙、老挝工商会副会长Thanongsinh Kanlagna、日中科学技术文化中心理事长巨东英、马来西亚制造商总会会长Tan Sri Dato’Soh Thian Lai、中国电力企业联合会常务副理事长杨昆、柬埔寨柬华理事总会常务副会长庄明强、印尼工商会中国委员会副主席张锦泉等发言交流，就RCEP各国工商界增进合作积极建言献策。

本次会议共达成了五项共识：

第一，RCEP建设对于区域各国经济发展、对于在当前抗疫合作中增进相互之间的经济合作、对于通过开放市场来挖掘区域增长潜力、乃至对于世界经济增长，均有着重要的意义。基于此，由RCEP15国工商界代表组成的RCEP产业合作委员会在2021年4月16日成立。

第二，RCEP建设的当务之急是各有关国家尽快履行完成其本国国内的核准工作，从而推动RCEP协定尽快转化为实实在在的经济成果。各国尽快完成该核准工作，有利于提振本国工商界经济发展信心，有利于使得工商界和有关政府部门有更多的应对开放市场的准备时间。

第三，RCEP区域各国主要商协会可考虑相互间制定对接合作行动计划，以有效推进商协会之间的国际合作，更好地为本国企业提供信息、渠道、咨询等服务，彰显商协会在RCEP建设中的作为。

第四，RCEP区域各国有关企业应掌握RCEP协定及其附件内容，了解各国开放市场的产品时间表，提前做好关税下调的经营准备，用好协定规则。建议RCEP区域外国家的有关企业也可关注RCEP协定内容，便于抓住这些区域开放市场带来的新商机。

最后，在当前新冠疫情仍在全球蔓延的情况下，建议RCEP区域国家充分意识到战胜疫情和相互开放市场的关联性，进一步增进抗疫合作，这有助于实施生效后的RCEP协定。工商界应在抗疫合作中合作贡献力量，参与RCEP建设，以共同助力实现RCEP建设的预期目的。

会上还举行了RCEP产业合作研究院和中国—东盟中医药产业合作委员会秘书处揭牌仪式。

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