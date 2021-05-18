新华社华盛顿5月17日电（记者刘品然）美国媒体17日报道说，拜登政府本月初通知国会将向以色列出售精确制导武器，部分民主党议员就该军售对目前巴以冲突的影响表示担忧。

《华盛顿邮报》援引消息人士的话报道说，拜登政府本月5日正式通知国会将向以色列出售价值7.35亿美元的精确制导武器，其中包括“联合直接攻击弹药”和GBU-39小直径炸弹。

这篇报道引起部分民主党议员的担忧。民主党众议员伊尔汗·奥马尔当天发表声明说，在巴以冲突升级情况下，拜登政府不附加任何条件向以色列提供精确制导武器，令人震惊。奥马尔说，这笔军售若完成将被视作为巴以冲突持续升级“开绿灯”，并破坏一切促成停火的努力。

依据美国法律，国会在正式得到该军售通知后有15天的窗口期反对，而目前所剩的天数已不足以完成相关程序。美媒表示，国会试图阻止这笔军售的窗口期已几乎结束。

拜登17日在与以色列总理内塔尼亚胡通话时首次表态支持巴以双方实现停火，并表示以色列应尽一切努力保护无辜平民，但他同时重申对以色列自卫权的坚定支持。

连日来，巴勒斯坦加沙地带武装组织与以色列的严重冲突持续升级。以色列国防军和加沙地带卫生部门17日发布的数据显示，10日以来双方冲突已致以方10人死亡、百余人受伤，巴方至少198人死亡，其中包括58名儿童和35名妇女，另有1300人受伤。

(责编：崔越、刘叶婷)