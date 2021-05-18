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新华国际时评：美国：脱身“战争泥潭” 留下“安全黑洞”

2021年05月18日15:24 | 来源：新华网
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　　新华社喀布尔5月18日电　题：美国：脱身“战争泥潭” 留下“安全黑洞”

　　新华社记者史先涛

　　自美国和北约5月初开始从阿富汗撤军以来，阿安全形势持续恶化。美国为从“战争泥潭”脱身，以不负责任的方式撤军，给阿富汗留下了巨大的“安全黑洞”，给当地人民带来沉重灾难。

　　美国是造成阿富汗恐怖毒瘤的始作俑者。冷战期间，美国将阿富汗作为对抗苏联的棋子，向包括本·拉丹势力在内的极端组织提供大量武器与金钱，怂恿他们与苏联作战。苏联从阿富汗撤军后，美国随即抛弃了这些它认为已没有利用价值的“朋友”，使得阿富汗成为国际恐怖主义和极端主义的策源地与庇护所。

　　自2001年出兵阿富汗以来，美国继续在阿培植利用各种极端恐怖势力，阿境内恐怖组织逐年增加，这再次印证美式反恐“越反越恐”。

　　美国在阿富汗驻军期间的战争罪行罄竹难书。美国在“9·11”事件后出兵阿富汗。20年来，阿富汗已有3万多名平民被美军打死、炸死或死于美军引发的战乱，因流弹和爆炸致残的人更是不计其数……

　　美国和北约仓促撤军加剧阿富汗安全危机。外国驻军的无序撤离刺激了极端恐怖势力的活动。自5月1日以来，阿富汗各地不断发生炸弹袭击事件，造成大量平民死亡。与此同时，塔利班武装在战场上加强了对政府军的攻势，双方冲突加剧，致使大量民众流离失所。

　　美国智库布鲁金斯学会高级研究员迈克尔·奥汉隆认为，拜登的撤军计划是一个巨大错误，可能会使阿富汗面临内战加剧、种族清洗、国家分裂。

　　阿富汗如今的乱局凸显美国穷兵黩武的恶果。美国在阿富汗的20年是失败的20年。

(责编：崔越、刘叶婷)

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